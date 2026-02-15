Mancomunidad
Estela Santomé asegura que volvería a hacer lo mismo en la asamblea
La concejala del PP fue expulsada por la presidenta por sus protestas contra la basura
La concejala del PP de Moaña y secretaria local del partido, Estela Santomé, valora su expulsión en la asamblea de la Mancomunidad en la que se aprobó la subida de la basura, que considera que exageradamente fue sacada a la fuerza del salón de plenos por varios agentes de la Policía que acataron órdenes de la alcaldesa. Dice que no se arrepiente de lo hecho, que lo volverá a repetir para quejarse y denunciar las mentiras del BNG sobre este tasazo.
Añade que hubo mucho ruido mediático, pero que ella no le da más importancia «porque no va de mí, ni del PP ni de Leticia Santos ni del BNG, sino de la gente, de muchos que por desgracia hacéis cuentas y miráis los bolsillos en los supermercados porque una vivienda y un coche ya se convirtieron en un lujo y los sueldos cada vez llegan a menos; va de todos los autónomos, comerciantes y hosteleros que ahora, por levantar una verja para sacar adelante a las familias, no vais a pagar 200 o 300 euros por la recogida de la basura, sino tasas que rondan los 1.000 euros».
Dice que lo que hizo en la asamblea fue representar con orgullo a los vecinos, defenderlos y alzar la voz ante un BNG que «bunkerizó la sesión, que se metió en su castillo y no quiere escucharos». Añade que ahora vendrá abril y se verá al BNG con el lema «O pobo é quen máis ordena» en sus camisetas.
