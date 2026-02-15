Basura
El Concello se suma al contenedor marrón con un proyecto piloto
Estarán ubicados en Domaio, Meira, Ramón Cabanillas y avenida de Marín
El Concello de Moaña finalmente se sumará a la instalación de contenedores marrones para la recogida de residuos orgánicos, que la Mancomunidad de O Morrazo instaló en Cangas y en Bueu, pero que Moaña había descartado al optar por fomentar los composteros colectivos y también individuales.
La concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, confirma que ya trasladó la decisión de comenzar este proyecto piloto de contenedores marrones a los colectivos vecinales en una reunión con NovaMeira, Domaio, Bouza-Quintela a la que estaba convocada también Praia Seara pero no pudo asistir. Seles explicó que la idea es seguir apostando por el compostaje in situ, pero son conscientes que hay zonas de edificios que no llegan y se dará esto como alternativa.
Los colectivos vieron bien las ubicaciones que plantea el Concello en Domaio, en donde está Correos; en la Porta do Sol en Meira, dos en Ramón Cabanillas junto al supermercado Eroski y un poco más abajo en A Martinga y en la avenida de Marín, en la subida de Portal do Almacén, al principio.
Recuerda que en la nueva ordenanza se contempla una bonificación del 15% para quien composte y del 8% en caso de utilizar el contenedor marrón.
