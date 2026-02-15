Comienza la tala de los árboles que rodean el colegio público de O Hío

Aunque no estaba previsto que comenzara la tala hasta la próxima semana, la empresa encargada de realizar los trabajos de limpieza de árboles pirófitos alrededor del colegio público de O Hío comenzó el viernes. Fue por sorpresa, pero el gobierno lo agradece porque era una de las cuestiones más demandadas desde el centro y porque existía un peligro real de que se produjera un incendio forestal en esa zona, lindando con el colegio. La alcaldesa califica la actuación de imprescindible ara cumplir con la normativa y permitir que el alumnado pueda abrir y disfrutar de la totalidad del patio de juegos con garantías.

Miembros del gobierno revisan las obras de los baños en O Hío. / fdv

También comenzaron las obras de reforma de los baños. Esta intervención permite el acceso directo desde el aula de infantil, mejorando la autonomía de los más pequeños y supone, además, una mejora general del servicio para el esto del alumnado con la apertura de las nuevas puertas y la renovación del espacio. Esta actuación se enmarca en la misma línea de trabajo que ya permitió acometer mejoras en los baños del colegio de A Rúa, dentro de la planificación progresiva de actualización de los servicios. Se trata de una actuación en colaboración con la Consellería de Educación.

Paralelamente, también se están realizando las obra del denominado camino seguro, impulsado por el Concello, reforzando la movilidad peatonal en las carreteras, como, por ejemplo, en el pintado de señalización horizontal del entorno del CEIP Nazaret. Además, ya comenzaron las actuaciones solicitadas a la Diputación de Pontevedra para mejorar el entorno, resolver los problemas de escorrentías que estaban afectado al campo de Cruceiro, que recibía las aguas de la carretera provincial, y mejorar la conexión peatonal con ale secuela infantil de A Galiña Azul. Es decir, el colegio de O Hío y la guardería construida por la Xunta de Galicia estará conectadas por esta senda peatonal, que tanto se había reclamado.

