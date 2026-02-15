La comarca dobló los visados de vivienda nueva y cerró 2025 con 146

El Colegio de Arquitectos de Galicia visó el año pasado en la comarca de O Morrazo 146 viviendas de nueva planta. Está situado en el mapa de Galicia entre las que comarcas que visaron entre 80 y 150 viviendas; unas cifras que descienden a entre 25 y 75 cuando se examinan por concellos. Esto supone que el citado estamento visara entre 1,22 y 2,5 viviendas por cada mil habitantes.

La cifra de 146 viviendas es la más alta de los últimos 6 años. En 2020 solo se visaron 83 viviendas, aunque hay que tener en cuenta que fue el año de la pandemia por covid-19. Al año siguiente subió a 93 y volvió a bajar, si demasiada explicación en el año 202 (81), para hacerlo aún más en el año 2023 (65). Fue en el 2024 cuando se pudo constatar un significativo despliegue de la construcción de nueva planta, con 136 viviendas visadas, hasta llegar alas 146 del pasado año. Morrazo supera a Deza (6), Caldas (14), Baixo Miño (25), O Condado (24), Tabeiros-Terra de Montes (18), incluso al propio Concello de Ourense (72), pero se queda lejos de Vigo (581), de Pontevedra (675) u O Salnés (802). En total, en la provincia de Pontevedra se visó en total 2.2296 viviendas nuevas el pasado año, doblando, casi, lo del año anterior. Es evidente que el repunte que hubo en la construcción en Galicia también se registró en O Morrazo. Se echa de menos, eso sí, datos por Concellos. Lo que está claro es que ni Cangas, ni Moaña, ni Bueu, ni Marín, ni Vilaboa están en la lista de los concellos gallegos con más viviendas visadas, en la que están A Coruña (716), Pontevedra (641), Sanxenxo (606), Vigo (584), Oleiros (390), Lugo (228), Vilagarcía de Arousa (135), Ames (117), Ferrol (106) y Carballo (94). En porcentaje vivienda/población, Sanxenxo (33,69) en el concello de Galicia que ocupa el primer lugar. Le sigue Oleiros (10,06) y Pontevedra (7,69).

Tribunal de Instancia de Cangas. | FDV

A nivel autonómico, los datos de 2025 reflejan también un aumento del visado de nueva vivienda, un 39% en relación a 2024, alcanzado las 4.839 viviendas. Por tipología, el Colegio Oficial de Arquitectos registró el pasado año 3.374 viviendas colectivas (un 59% más que en 2024) y 1.465 viviendas unifamiliares (un 8% más que en 2024).

Por primera vez, la provincia de Pontevedra superó en número de viviendas nuevas visadas a la provincia de A Coruña en 2025. (Pontevedra 2.296 y A Coruña, 2017).

También se señala que en el periodo entre 2020 y 2025 se visaron 20.107 viviendas de nueva planta, 10.460 viviendas colectivas y 9.647 viviendas unifamiliares, una tendencia que muestra un crecimiento sostenido, pero condicionado por las contingencias locales o internacionales y no tanto por la evolución económica del país. El Colegio Oficial de Arquitectos subraya el «efecto pandemia» que provocó un impulso importante en la construcción de vivienda unifamiliar en la población entre los años 2020 y 2023, aunque actualmente la situación ya se estabilizó.

Subasta de inmuebles en San Pedro por 7,6 millones

Hacía años que no salía a subasta un lote tan importante como el que acaba de ver la luz el pasado día 13 de febrero, que asciende a un importe de 7.673.500 euros. Son once lotes de fincas solares que los saca a subasta la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Cangas, Plaza Nº 2. La subasta se cierra el día 5 de marzo, no hay puja mínima y los tramos entre pujas son de 141.470 euros y el importe del depósito 353.675 euros. La entidad acreedora es la Sareb.

Según la información de la subasta, se trata de 11 imuebles (solar) ubicados en la calle lugar de San Pedro, en la parroquia de Darbo, en Cangas., todas dentro de la finca denominada Regueira. No consta ningún inmueble como vivienda habitual y la situación posesoría tampoco. También aparece como no visitable.