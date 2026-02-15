Bueu ultima un plan especial para proteger un tramo de Montero Ríos

Facilitar los trámites urbanísticos a los propietarios de viviendas que están en zona de servidumbre de Costas y ofrecer amparo legal y soluciones para la mejora y rehabilitación de esos inmuebles, algunos de los cuales se encuentran en un evidente estado de deterioro. Ese es el doble objetivo que persigue el Concello de Bueu con el plan especial de protección de la fachada marítima que desarrollará en un tramo de 161 metros de la calle Montero Ríos, situado frente a la playa de Pescadoira.

El gobierno local dispone ya de un borrador que remitirá en los próximos días a la Xunta de Galicia para que esta realice el preceptivo informe ambiental en lo que sería el primer paso de una tramitación que debería llevar a la aprobación inicial en verano y a la definitiva en este mismo año, siempre y cuando todo transcurra según lo previsto. De este modo, el concello pretende dar una solución a la problemática de la zona después de que Costas se pronunciase desfavorablemente al estudio de detalle planteado por un promotor y de que el propio PXOM recoja la figura del plan especial y no la del estudio de detalle para ordenar la zona.

El plan afecta a una superficie de 0,68 hectáreas y a un total de 16 parcelas, de las cuales 15 están catalogadas dentro del Plan Xeral. Once de los inmuebles son anteriores a 1956, cuatro se construyeron entre 1956 y 1988 y tan solo uno es posterior a 1988. En cuanto a su estado actual once edificaciones presentan una buena conservación, mientras que esta es mala en tres.

"Darle viabilidad al frente marítimo"

«Básicamente la pretensión es darle viabilidad a este frente marítimo, toda vez que está dentro de la zona de servidumbre de 20 metros, lo que impide llevar a cabo acciones de rehabilitación o de incremento de volúmenes mientras no exista un plan especial», explica el concejal de Urbanismo de Bueu, Martín Villanueva. El documento permitirá ordenar, entre otros aspectos, la línea de cornisa, es decir la altura que deberán respetar los edificios en este entorno para ofrecer un aspecto homogéneo en al menos un 75 por ciento de la longitud del ámbito.

Además, se establecerán una serie de criterios de actuación en estas propiedades así como se definirán cuestiones estéticas y patrimoniales. La idea no es otra que la de ofrecer herramientas y un respaldo legal a los propietarios de estas viviendas para poder actuar en ellas, eso sí, respetando las pautas que se incluyan en el futuro plan de protección. «Se les va a dar amparo y soluciones para mejorar, rehabilitar e incluso ampliar los inmuebles», señala Martín Villanueva, que añade que «lo que no puede ser es que haya edificaciones que se estén pudriendo durante años porque chocan Patrimonio y Costas y no se pueden rehabilitar. Esto les dará una solución inmediata». Y es que tener la propiedad de estas viviendas, en pleno casco urbano del municipio «es casi una carga, porque quieres hacerlas más habitables y solo encuentras problemas. Y ni las Normas Subsidiarias antes ni el PXOM ahora llegan para ello», sentencia el edil de Urbanismo buenense.