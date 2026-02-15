Aplazada a este jueves la inscripción de la Volta a Ons

El Club Corredoiras de Bueu ha aplazado a este miércoles la apertura del plazo de inscripción para la décima edición de la Volta á Illa de Ons. Así lo ha hecho a petición del Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, estableciendo para las 12 horas del día 18 el inicio de las anotaciones.

La organización ha establecido un límite de 275 plazas para la carrera y de 100 en la modalidad de andaina. El coste es de 35 euros y de 30 euros, respectivamente.