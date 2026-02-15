Deporte
Aplazada a este jueves la inscripción de la Volta a Ons
Redacción
Bueu
El Club Corredoiras de Bueu ha aplazado a este miércoles la apertura del plazo de inscripción para la décima edición de la Volta á Illa de Ons. Así lo ha hecho a petición del Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, estableciendo para las 12 horas del día 18 el inicio de las anotaciones.
La organización ha establecido un límite de 275 plazas para la carrera y de 100 en la modalidad de andaina. El coste es de 35 euros y de 30 euros, respectivamente.
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- Un grito desesperado de una madre para ayudar a su hija en Beluso
- El mar muestra las vergüenzas ajenas
- Un domingo en la batea: más de 300 toneladas de mejillón en el muelle de Bueu
- Multa de 2.000 euros y retirada del carné durante 18 meses por quintuplicar la tasa de alcohol en Bueu
- La Xunta descarta «fisuras» en el talud de la autovía que enterró una casa
- Los taludes de la Autovía do Morrazo, bajo lupa tras enterrar una casa en Moaña