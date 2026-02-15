Tren de borrascas
Aparecen ocho frailecillos muertos en la playa de Loureiro
Los animales se suman a las que ya llegaron a arenales como Rodeira o Ancoradouro
Aunque la jornada de ayer ofreció una tregua dentro del tren de borrascas que afecta a la Península Ibérica prácticamente desde diciembre del año pasado, los efectos de los temporales continúan dejándose ver en la comarca. La playa de Loureiro amaneció ayer con ocho frailecillos muertos, siguiendo la estela de otros arenales de O Morrazo como los de Rodeira, Liméns, Rodeira, Francón o Ancouradouro, en donde también se detectaron estas aves.
Los animales, algunos de ellos en avanzado estado de descomposición, han sido arrastrados por la marea en un proceso que según los grupos ecologistas es habitual en esta época del año. Lo que es más atípico son las grandes cantidades de aves muertas que se han dejado ver en las playas gallegas, un fenómeno que obedece al encadenamiento de borrascas y que ha tenido una especial incidencia en la mortandad de los frailecillos, por agotamiento, y en su aparición en los arenales.
Desde el Concello de Bueu se iba a dar aviso a las autoridades competentes para proceder a su retirada. La Xunta de Galicia tiene activado actualmente el protocolo de prevención contra la gripe aviar, lo que supone que hay que extremar las medidas entre la población. La principal de ellas es la de no tocar a los animales y ponerse en contacto con el 012 para que desde allí se derive el asunto al departamento correspondiente.
