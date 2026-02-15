La alcaldesa de Moaña pide a la AXI que analice los taludes tras el derrumbe

El derrumbe de parte de un talud de la Autovía do Morrazo (AG-46) en el kilómetro 11 de esta carretera, que sepultó una casa en rehabilitación en A Xalde de Arriba, en Moaña, y dejó herido a un vecino que estaba en su interior, sigue despertando inquietud entre los vecinos que viven más próximos a esta carretera, que se construyó, hace 20 años, inicialmente como corredor, más estrecho, y se desdobló en 2021. La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, ya trasladó a la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI), que se supervisen los taludes susceptibles de una situación similar al de A Xalde, que es muy alto (20 metros) y de detectar algún riesgo, adoptar medidas preventivas. Con ello no quiere ser alarmista, ni dar una sensación de inseguridad, «pero ya pedí revisar el trazado con situaciones similares». Además de este barrio de San Martiño, el desdoblamiento había generado problemas en viviendas de Meira, que quedaron próximas a la carretera.

El mismo talud en A Xalde de Arriba con el derrumbe de tierras. / Pablo H.G.

Insiste en que no quiere ser alarmista porque reconoce que el derrumbe del talud de A Xalde de Arriba no había dado señales previas, pero sí que habrá que revisar en profundidad el motivo.

Respecto a las afecciones que genera la autovía, que se construyó abriendo el monte de O Morrazo y que atraviesa todo Moaña, asegura que están definidas en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y que, en el caso de la vivienda afectada, insiste en que ya estaba incluso antes de que se construyera el antiguo corredor, y que la obra sólo era de rehabilitación de la antigua construcción, no se trataba de vivienda nueva. Dice que cuando se construyó el corredor la Xunta ya expropió terreno a mayores con la previsión de acometer el desdoblamiento y que el PXOM de Moaña ya recogió las parcelas afectadas, por lo que no hay viviendas en la zona de afección.

En los últimos años, el corredor registró derrumbes, en su primer tramo en Domaio, aunque en una zona sin peligro para casas, y también en el enlace a Cangas que conduce a la rotonda de Ameixoada, que estuvo cerrado en varias ocasiones y fue objeto de trabajos de contención. La idea de la Xunta era construir un falso túnel, pero nunca se llegó a materializar la inversión. Esta zona sí que se encuentra en el perímetro del derrumbe del talud que se produjo el martes pasado, dentro de un contexto de tren de borrascas con mucha lluvia y el agua excavó para buscar salida por debajo de la autovía.

Noticias relacionadas

Desde la Consellería de Infraestructuras confirmaron que, pese a todo, la calzada no presenta fisuras, aunque el carril cortado el mismo día del derrumbe, en la incorporación desde Cangas en sentido a Rande, seguirá cerrado mientras no se garantice la total seguridad.