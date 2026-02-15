La alcaldesa hizo parodia de la parodia
La alcaldesa de Cangas y la concejala de Facenda, Araceli Gestido y Xiana Abal, tuvieron hicieron parodia de la parodia que habían hecho los de sempre alrededor de la regidora local y el conflicto de la basura. Así que llegaron ellas vestidas de empleados de Sogama (Sociedad Galega de Mala Xestión) y bailron con «Os de Sempre» y otas máscaras que había en la carpa.
