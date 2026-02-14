La Xunta autoriza la nueva red eléctrica para Castiñeiras, de 3,4 kilómetros

Naturgy tiene por fin las autorizaciones administrativas previa y de construcción para la nueva doble línea subterránea de media tensión con la que se pretende garantizar el suministro eléctrico al polígono industrial de Castiñeiras, en Bueu. El proyecto fue presentado a través de su distribuidora Unión Fenosa Distribución (UFD), con un presupuesto de casi 430.000 euros.

Esta obra incluirá la construcción de un nuevo centro de transformación de 630 kilovoltios-amperios (kVA), con cinco posiciones de línea [puntos de conexión para la entrada y salida de líneas eléctricas] y la extensión de casi 3,4 kilómetros de tendido subterráneo.

Esta línea de media tensión subterránea se divide en tres tramos. El primero abarca una longitud de 1.160 metros, con origen en el entorno de la subestación eléctrica de A Madalena y hasta la intersección entre la PO-551 y la carretera provincial EP-1303, en el Alto da Portela. Desde este cruce arrancará una línea de media tensión subterránea de 1.114 metros de longitud, que llegará hasta el nuevo centro de transformación de 630 kVA que se construirá en el propio polígono de Castiñeiras. Y desde este transformador saldrá otra línea de 1.114 metros de longitud para conectar con el empalme en el cruce del Alto da Portela. Estas dos líneas formarán el anillo con el que se pretende garantizar el suministro eléctrico al parque empresarial.

Con el soterramiento del tendido eléctrico se pretenden evitar los apagones derivados de la caída de ramas o árboles sobre las líneas que suministran actualmente electricidad al polígono de Bueu. Y con la doble línea en forma de anillo se quiere contar con una alternativa rápida para restablecer el servicio si una de las dos falla.

Retirada de 500 metros de tendido aéreo

Estas obras, según se recoge en la resolución de la Consellería de Economía e Industria, significarán la retirada de más de 500 metros de tendido aéreo, otros 84 metros de carácter subterráneo y la desaparición de tres puntos o postes de apoyo.

Desde el departamento autonómico se solicitó informe preceptivo a las administraciones públicas y empresas de servicios afectadas: los concellos de Bueu y Cangas, Deputación de Pontevedra, Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), Servizo de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura y Enagás Transporte. La compañía eléctrica se mostró conforme con las condiciones que recogían en sus informes el Concello de Bueu, Patrimonio y Enagás.

El resto de los organismos emitieron condicionados técnicos, mientras que la AXI atendió las aclaraciones presentadas por UFD Distribución.

La implementación de esta nueva infraestructura es un compromiso adquirido por Naturgy con los empresarios del polígono y con el Concello de Bueu en mayo de 2024, que presentó como la «solución definitiva» para acabar con los problemas de suministro de energía en la zona industrial. Una propuesta que llegaba después de que a principios de ese mes la caída de un árbol provocase un apagón de más de doce horas en el polígono bueués.