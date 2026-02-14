La Xunta asegurará el talud de la autovía AG-46 con un muro pero el carril seguirá cortado

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, volvió dos días después a Moaña para presentar el proyecto de trazado de la senda peatonal y ciclista de la PO-313, entre Broullón y Sabaceda, en la parte alta de Moaña, y supervisar también las obras que en el talud de la Autovía do Morrazo (AG-46), en donde el pasado martes y dentro del tren de borrascas, se produjo un derrumbe a la altura del barrio de A Xalde de Arriba, muy cerca del límite con Cangas, que enterró una casa y dejó herido a un vecino de Meira que estaba en ese momento en su interior. El vecino, de 63 años, seguía ayer ingresado tras ser operado por las roturas en una pierna después de haber quedado sepultado de medio cuerpo por el derrumbe.

María Allegue y Leticia Santos en la presentación de la senda. | GONZALO NÚÑEZ

Allegue, que deseó una pronta recuperación para el herido, confirma que las comprobaciones técnicas determinan que no existen grietas ni fisuras en la calzada de la autovía, anunció que se están realizando labores de asentamiento y valorando lo que se tenga que hacer “que seguramente empezará con la construcción de un muro de escollera”. Aunque esté descartado que la autovía esté dañada, la conselleira señala que el carril que se cortó en el enlace de incorporación desde Cangas en sentido a Rande, seguirá y se abrirá cuando “tengamos la conformidad de que es seguro. También dijo que se estaba analizando si el desprendimiento fue por una balsa de agua.

La visita al talud la realizó después de la presentación del proyecto de la senda peatonal de la PO-313, del que dijo que era más “ambicioso” del previsto inicialmente, con una senda homogénea y continua, con la mejora de aceras existentes, a lo largo de 3 kilómetros, que conectará Broullón con la carretera de la Diputación. Dejó claro que era una obra que “vale la pena” en la que “no se iba a escatimar” gastos, destacando el presupuesto de más de 3 millones de euros.

La presentación se realizó bajo una pequeña carpa a la que se accedía por unas tablas de madera a modo de puente sobre el agua que bajaba por la cuneta de la PO-313 y que ponía en evidencia la necesidad de esta obra, demandada desde hace años por los vecinos. y Concello Estuvieron presentes representantes de los colectivos vecinales de la zona, la alcaldesa, Leticia Santos, con miembros de su gobierno del BNG y ediles del PP.

La conselleira (centro) ayer en el talud derrumbado sobre la casa. | GONZALO NÚÑEZ

El proyecto de trazado y la relación de bienes a expropiar salió ayer a información pública hasta el 31 de marzo para alegaciones. Figuran 68 parcelas a expropiar, con superficies variadas, entre 3 y 404 metros cuadrados, así como 24 muros de perpiaño y hormigón, algún portal y cierre, todo ello con un importe de 324.301 euros.

Allegue reconoció que la senda, que discurrirá por la margen derecha de la carretera, es un proyecto que ya asumió en su anterior etapa como jefa territorial y conoció de primera mano la necesidad de esta obra con la que se busca velar por el bienestar de los vecinos. Recordó otras ejecutadas en el municipio como la ampliación del aparcamiento disuasorio de Domaio, que estrenó como conselleira, la senda de Moureira-Palmás entre Meira y Domaio; o en materia de seguridad viaria los TCA de Tirán y Domaio.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, se felicitó porque después de tantos años, el proyecto ve la luz y agradeció a la conselleira el trabajo realizado, aunque dijo que desde el Concello se iban a estudiar bien, tanto las expropiaciones como el trazado, por si se realizan aportaciones para enriquecerlo o que el Concello aproveche para acometer, al mismo tiempo, alguna mejora en los servicios municipales en este recorrido. Tendió la mano para ayudar en lo que sea preciso al entender que se trata de un proyecto común y compartido: “Todos queremos una senda de preferencia peatonal para los vecinos de las zonas más altas de Moaña para que puedan tener una comunicación más segura entre los distintos lugares y también incluso una conexión con el centro urbano a través de un itinerario que se preste”.

Allegue llega a la carpa pasando por las tablas de madera sobre el agua que baja por la cuneta de la PO-313. / Gonzalo Núñez

n

Noticias relacionadas

Un proyecto «más ambicioso»

El jefe provincial de la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI), Manuel Juanatey, explicó las características del proyecto. La senda tendrá 3 kilómetros en varios tramos entre Broullón, Sabaceda , Bouza-Figueira y A Marrúa, incluyendo la mejora de tramos de aceras existentes en Sabaceda.Será de hormigón colorado con las mismas características que la que se hizo en Meira-Domaio y como todas las que acomete la Xunta en las márgenes de carreteras, con un ancho variable de hasta 3 metros de máximo y 1,80 de mínimo, con una media de 2,50. Admitió que se trata de una senda es complicada que obligó a cambiar el anteproyecto inicial debido a la cantidad de muros de contención que hay que incorporar al proyecto, por lo menos 14, algunos de más de 4 metros de altura, que suponen un esfuerzo tanto económico como de construcción. Sólo en muros de piedra a construir, se habla de más de medio millón de euros. La obra incluirá recogida de pluviales con un colector de 400 mm y se mejorarán tres marquesinas y paradas de autobús, con el prototipo de la Consellería. El plazo de ejecución de la obra será de un año y una vez que concluyan las alegaciones, se empezará conel proyecto constructivo.