Sostenibilidad y diversión en Bueu

El Entroido 2026 ya comenzó oficialmente en Bueu. Después de la proyección visual organizada el jueves en el antiguo astillero de Banda do Río ayer se dio el pistoletazo a las celebraciones, con las fiestas en los centros educativos y con el pregón inaugural a cargo de las comparsas. El mal tiempo impidió los desfiles escolares, pero en alguno de los colegios sacaron provecho de la sucesión de temporales que llevan semanas barriendo Galicia. Es el caso del alumnado de Montemogos, en Beluso, que reutilizó y recicló parte de los residuos que el mar arrastró hasta la cercana playa de Area de Bon.

Desde el colegio explican que su carnaval es una apuesta por reciclar y reutilizar y evitar el consumismo en forma de compras. Así, para elaborar sus disfraces el alumnado usó cartones, camisetas viejas y restos que el mar arrastró hasta Area de Bon, como redes, nasas o los «cacharros» que se usan para la pesca ilegal del pulpo. Unos residuos a los que los estudiantes le dieron una nueva y divertida vida.

La jornada de ayer sirvió para que las seis comparsas de Bueu –Vou nun Bou, Os Mulos, Os do Pinsel, As Faltriqueiras, As Tinta Femia y Os Kantaclaro– desvelasen oficialmente sus disfraces para este año y comenzaron los recorridos por los locales del municipio para cantar sus letrillas, cargadas de humor, ironía y crítica. Previamente, a las 19.30 horas, se reunieron en la carpa de As Lagoas, donde leyeron el pregón que significaba la apertura del Entroido 2026. Inicialmente iba a ser delante del Concello, pero se trasladó debido a la meteorología.

El pregón de las comparsas de Bueu, ayer, en la carpa de As Lagoas. / C.G.

La programación «carnavalera» de hoy se repartirá entre Cela y As Lagoas. La Asociación Cultural Costumes de Cela organiza a partir de las 16.00 horas una fiesta infantil en el recinto del Eirado. Y a las 18.00 horas comenzará un festival de comparsas en el que está previsto que intervengan las seis murgas locales.

A partir de las 23.00 horas la fiesta se traslada a la carpa de As Lagoas. Allí habrá una fiesta de disfraces, que estará amenizada con la música de Dj Moe.