Presentación de «Os fíos da vida» en Bueu

A artista Nerea Cordeiro e o poeta e editor Daniel Chapela presentan hoxe en Bueu o seu libro conxunto «Os fíos da vida». A presentación será ás 19.30 horas na cafetería Jonkon, na rúa Pazos Fontenla. Este libro conxunto, cunha tirada limitada de 100 exemplares cosidos a man, combina poesía, fotografía e creación pictórica.