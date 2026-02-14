Ofrecen 2.000 euros por Maty, una perra perdida hace mes y medio

La noche del 31 de diciembre, mientras muchas familias celebraban la llegada del nuevo año, Maty, una podenca de 10 años, salía corriendo presa del pánico de su casa de Acuña, en Vilaboa, provocado por los petardos y cohetes de fin de año. Desde entonces, no ha vuelto a casa. Mes y medio después, sus propietarios ofrecen una recompensa de 2.000 euros a quien facilite su recuperación. Empezaron con 800, pero ya han subido la cifra después de colocar más de 500 carteles por la zona sin resultado.

Maty, de 11 años y adoptada hace siete en la Canceira de Poio, no es solo una perrita perdida. «Es el reflejo de las consecuencias de la pirotecnia en estos animales, desorientados y en muchos casos desaparecidos como consecuencia directa» del uso de esos elementos festivos, según apunta la familia.

Desde su desaparición, la historia de Maty ha movilizado a numerosos implicados, pero aún sin éxito. En redes sociales, su caso ha sido compartido por figuras públicas como David Amor, Dani Rovira y numerosos influencers. Pero el trabajo más duro, constante y silencioso ese realiza sobre el terreno.

Su familia, junto a un grupo de voluntarios anónimos, reclama revisar las normas y abrir un debate social sobre el uso de la pirotecnia, y lleva semanas con batidas por los montes de Vilaboa y alrededores, pegadas de carteles, buzoneos y labores de búsqueda diarias. Personas que, sin conocerse entre sí, se han unido para traer a Maty de vuelta a casa.

Describen a Maty como «una perrita muy buena, dócil y confiada, por lo que existe la posibilidad real de que se encuentre refugiada en alguna casa, finca o terreno privado, quizá acogida por alguien que no sabe que está siendo buscada. Por eso, ahora más que nunca, es fundamental llegar a cuantos más hogares mejor», señalan los voluntarios, que aportan un teléfono de contacto. 673027064. «No pedimos milagros, pedimos atención y conciencia. Que la gente mire en sus fincas, hable con sus vecinos, piense si ha visto una perrita como Maty», explica su familia, que subraya que este no es un caso aislado.

La perra "Brandy", para la que buscan un hogar. / Fdv

Buscan un hogar para «Brandy» y «Canela»

Vecinos de O Morrazo buscan un hogar para dos perras de 9 años de edad, que fueron rescatadas en A Coruña y que ahora se encuentran en una finca de Bueu.

La perra "Canela", para la que se busca un nuevo hogar. / Fdv

Las dos están castradas y «Brandy» es apta para convivir con perros y «Canela» con perros y gatos.

Noticias relacionadas

Cuando fueron rescatadas las dos estaban encadenadas, tenían pulgas y garrapatas y presentaban escasez de pelo. Ahora están recuperadas, en buenas condiciones físicas y se les busca un hogar. Las personas interesadas pueden llamar al 687 55 63 32 (Sandra).