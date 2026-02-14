Sanidad
Moaña pedirá urgencias este domingo ante el nuevo centro de salud
La habitual concentración semanal se traslada de la Casa do Mar a Sisalde
La Mesa Local da Sanidade de Moaña celebrará este domingo la concentración semanal para reclamar el regreso de las urgencias ante el nuevo centro de salud que la Xunta construye en Sisalde, y no ante la Casa do Mar como lo hace habitualmente.
Es un cambio de estrategia reivindicativa coincidiendo con el Entroido y se anuncia como «Entroidada pola volta das urxencias».
La hora, tal y como indica la alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, será igualmente a las 11:30.
La medida se adopta sólo para este domingo, como algo especial de Entroido, señala la regidora. Pronto la Consellería de Sanidade se desplazará a Moaña para visitar el nuevo edificio y confirmar si definitivamente incluye o no las urgencias.
