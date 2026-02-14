Luis López elogia el comportamiento de los 22 ediles del PP de O Morrazo

El presidente provincial del PP, Luis López, a su vez presidente de la Diputación, convocó ayer a una reunión de trabajo en Moaña a los 22 ediles del partido en O Morrazo, tras la asamblea del pasado viernes de la Mancomunidad de O Morrazo en este Concello en la que se aprobó la nueva tasa de la basura y en la que la edil de Moaña y secretaria local del partido en el municipio, Estela Santomé, fue expulsada por la presidenta actual de la entidad supramunicipal y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos.

López califica de «comportamiento ejemplar» la postura y el trabajo de las agrupaciones populares de Cangas, Moaña y Bueu en la defensa de los 58.000 vecinos de la comarca frente al tasazo de la basura que asegura que imponen los gobiernos del BNG con el apoyo del PSOE.

Luis López se solidarizó con Estela Santomé por su expulsión «exprés e injusta» por parte de la presidenta de la Mancomunidad cuyo comportamiento califica de «exagerado y totalmente extemporáneo». Entiende que Leticia Santos demostró su nerviosismo y el de todo el BNG por la contestación social a la subida de la basura: «Todos los que presidimos una corporación, sabemos que hay que actuar de otra manera, porque va en el cargo y en como hay que desempeñarlo, y no se pueden hacer seis advertencias de expulsión en dos minutos, salvo que no quieras escuchar a quien piensa diferente». Reiteró su total apoyo a los concejales del PP por su «gran trabajo y dignidad llevando siempre a los distintos organismos e instituciones las demandas y necesidades de la mayoría social de O Morrazo». Añade que esto se «visibilizó como nunca en el rechazo al tasazo de la basura por el clamor ciudadano con esta medida tan exagerada».

El presidente provincial recuerda que el PP cuenta con una representatividad pareja a la del BNG, ambos por encima de los 11.500 votos y con apenas 300 de diferencia, por lo que reclama a los nacionalistas que dejen de actuar con «complejo de superioridad y erigiéndose como voz única de unos vecinos de los que cada vez están más alejados» y pide que colaboren, dialoguen y escuchen las propuestas constructivas del PP.

Noticias relacionadas

Valora la unidad de acción de los populares y mostró su apoyo a seguir trabajando los próximos once meses para intentar tumbar la tasa antes de que entre en vigor el 1 de enero de 2027.