Las lluvias provocan cortes en el alumbrando público de Espíritu Santo

Después de varios días sin luz pública en Espíritu Santo durante la noche, las quejas vecinales no se hicieron esperar, sin tener en cuenta lo que está castigando los temporales a las líneas, de hecho, en Coiro hubo que derribar tres árboles esta semana. Las numerosas personas que viven en este viejo barrio de Cangas tuvieron que orientarse con el uso de las linternas de sus teléfonos móviles para acercarse a sus casas o salir de ellas durante la noche.

Según comenta la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, la situación del alumbrado público es bastante satisfactoria si tenemos en cuenta todo lo que sufrió el mismo como consecuencia de los continuados ataques de los temporales. Ahora mismo se mantiene un problema con el alumbrado público en Espíritu Santo que solo se produce de noche. Se trata de una avería que aún no se logró detectar pero que los técnicos están convencidos de que puede deberse a algún árbol sobre la línea. También hay un tramo de alumbrado eléctrico cortado en Vilanova.

De todas formas, en Espíritu Santo, la luz se repone todos los días, mientras se intentan localizar el origen de la avería. También hubo problemas con el alumbrado público en el barrio de O Forte.

La alcaldesa de Cangas considera que desde el Concello se está trabajando con esfuerzo para mantener el sistema eléctrico que permite a las farolas que hay en las calles mantener la luz, que tanto se necesita en este tenebroso invierno.