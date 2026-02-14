Gestido: «San Roque está cerrado por deficiencias no detectadas antes»

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), quiere dejar claro que el pabellón de San Roque no está cerrado por culpa de pequeñas deficiencias detectadas con anterioridad, como pueden ser goteras, humedades o condensación, ni tan siquiera a la oscilación que había en la pared. Afirma que fue precisamente realizando la intervención de la pared, realizando el anclaje, cuando los operarios localizan un grave problema en la estructura de la viga. La regidora local recuerda que mandó ir a al arquitecto municipal de inmediato, que fue quien realizó el informe necesario para cerrar el pabellón. Además, comenta la regidora que de este daño tampoco era consciente el propio centro escolar de San Roque. Este fallo en la estructura metálica tiene solución y el concello va acometer la obra por la vía de urgencia. Afirma que tan pronto disponga de plazos por parte de la empresa que sea contratada se reunirá con la dirección del centro escolar, la Anpa y también el club de tenis que utiliza las pistas. Afirma que ahora mismo no queda otra que esperar y ser conscientes de que lo primer es garantizar la seguridad del pabellón, que es algo prioritario, y que es algo que deben saber todos, tanto comunidad educativa como deportiva. Lamenta mucho los inconvenientes, pero hay que esperar a que se realiza la obra para volver a utilizar el pabellón.