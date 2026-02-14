La Diputación niega su responsabilidad en las inundaciones de A Regueira

La Diputación de Pontevedra desmiente las acusaciones de responsabilidad de las últimas inundaciones en el lavadero de A Regueira, en el Concello de Cangas, como consecuencia de las obras de mejora de la movilidad peatonal que se realiza en la EP-1002 A Madalena-Herbello. Asegura que tal y como informan los técnicos del servicio de infraestructuras de la Diputación, el origen de estos nuevos episodios tienen que ver con el anterior sistema de desagüe del lavadero. En el marco de estos trabajos se diseñó una nueva canalización para solucionar las inundaciones históricas que afectan tanto al inicio de esta infraestructura como la PO-551, propiedad de la Xunta de Galicia. La solución técnica se consensuó con la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) y, cuando se detectó que el lavadero volvía a inundarse coincidió con la alerta roja de la AEMET del 27 de enero, por precaución se cerró inmediatamente la nueva canalización. Desde es día, el agua vuelve a transcurrir por el camino antiguo, exactamente igual que antes de comenzar las obras. Al esta cerrada la nueva canalización desde hace dos semanas, el hecho de que el lavadero se siga inundando «demuestra que el problema no viene derivado de las obras acometidas EP-1002».