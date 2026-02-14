El Concello reformará la Praza de Andreíta y la convertirá en espacio libre de humo

Al poco de llegar este gobierno al poder del Concello de Cangas, una de las primeras cosas que realizó fue el arreglo de la fuente de María Soliña, sita en la denominada Praza de Andreíta, en lo que se conocía antes como los Jardines de A Palma. El gobierno local mantiene el compromiso con este espacio y pretende mejorarlo con un pequeño proyecto que se financiará con dinero procedente de las propias arcas municipales.

Se van a retirar los tocones que quedaron en la zona de la palmeras que antes habitaban el espacio y en su lugar se colocara una mesa redonda con bancos alrededor que serán de piedra. Los que ocupan ahora la plaza serán chorreados y la piedra . El proyecto tiene un presupuesto de no más de 8.000 euros, pero pretenden emplearse de forma que se note, porque la intención es hacer de este espacio una zona confortable de descanso en medio de la villa de Cangas, justo frente al consistorio municipal.

La intención del tripartito es destinar este espacio a zona libre de humo, decisión que se adoptó en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer que era el colectivo que buscaba desde hace tiempo un espacio para llamar la atención sobre lo importante que es no fumar, ni tan siquiera en las plazas abiertas al público. Así que será la primera zona urbana de Cangas en la que no se podrá fumar un cigarro al aire libre, queda totalmente prohibido hacerlo, incluso podría actuar la Policía Local si alguien se pone a ello una vez esté remodelada esta plaza, que queda también muy cerca de la de Plaza de las Madre de la Plaza de Mayo.

Aprovechando que se realizan las obras de remodelación también se examinará la fuente y procederá a su limpieza y a comprobar que está en perfectas condiciones, que las luces funcionan perfectamente. Una puesta a punto. Es un espacio muy transitado y que en verano los mayores utilizan para sentarse y en invierno los jóvenes para cobijarse.