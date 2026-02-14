El Concello actuará en el atrio de Darbo para sanear árboles y retirar adefesios

Un conjunto de plátanos de sombra de grandes dimensiones, dos carballos y dos tilos conforman el arbolado del atrio de Santa María de Darbo, donde se celebra la tradicional romería. La mayoría de esos ejemplares presentan raíces seccionadas, parterres insuficientes para permitir su correcto desarrollo y elementos ajenos en troncos y ramas, como cables del tendido eléctrico, clavos, tornillos y cuerdas de sujeción y otros adefesios que producen rechazo visual, rompen con el paisaje y, lo que es más grave, ponen en peligro la salud de la arboleda. Técnicos de la Estación Fitopatolóxica de Areeiro, adscrita a la Diputación de Pontevedra, han detectado esas deficiencias e instan a actuar, y el Concello de Cangas ya ha pedido presupuesto a empresas del sector para hacerlo a corto plazo.

Cables, tornillos y cuerdas «asfixian» ejemplares. | G.NÚÑEZ

La alcaldesa, Araceli Gestido, y el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, visitaron ayer la zona con un técnico en la materia y el informe de Areeiro con la lista de «deberes». Instan a revisar los anclajes de los plátanos de sombra para garantizar su eficacia y seguridad a largo plazo; ampliar los parterres alrededor de los troncos retirando algunas losetas de piedra que los circundan y practicar chimeneas de aireación; eliminar los elementos ajenos a los árboles presentes en troncos y copas para evitar su uso como soporte de instalaciones y atracciones feriales; retirar las ramas secas para prevenir caídas incontroladas y mejorar la seguridad; revisar cortes de poda mal ejecutados y realizar correcciones para favorecer una correcta cicatrización y evitar la entrada de patógenos. Recomendaciones similares rigen para los dos robles y los dos tilos, estos últimos un tanto limitados en su crecimiento por los grandes plátanos que les restan luz. Restringir el tránsito de vehículos en el entorno es otra de las recomendaciones de los técnicos.

Poda de cipreses en la Capela do Hospital. / G.Núñez

El informe se realiza a instancias del Concello y deriva de la visita realizada por los técnicos a comienzos el otoño. Aunque su estado es deficiente, los especialistas de Areeiro concluyen que es «similar» al descrito en una anterior revisión, en 2017. La regidora reconoce que se precisa una actuación integral y su mantenimiento periódico en adelante y ha pedido presupuesto para valorarlo.

Podas en altura

Por otra parte, el Concello está realizando podas en altura en varias zonas del centro urbano con personal propio. En el plan de trabajo figuran las ramas secas de las palmeras los jardines de O Señal, el recorte de cipreses en el entorno de la Capela do Hospital y en el frente marítimo o la adecuación de la glicinia de la Praza das Pontes y del seto del parque de skate, en Rodeira. También está prevista la limpieza de los plataneros y demás arboleda, así como la poda de ejemplares de la Avenida de Marín que puedan interferir en los edificios colindantes.