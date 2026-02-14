Comida de Comadres en Bueu.

Para empezar el antroido con buen paladar y mucho ánimo. Ahí están las mujeres de la Asociación de Mulleres Rurais de Bueu, que se juntaron con disfraz puesto para festejar tal día como el de ayer, que tiene mucha solemnidad en Ourense. La comida fue en Casa Quintela, en Bueu.

Un respiro para los eléctricos de Cangas

Piedad para los eléctricos del Concello de Cangas. Llevan meses de guardia ante la llegada de las borrascas y además de atender todo el alumbrado del Concello, también tienen que realizar la instalación eléctrica de los palcos del antroido de Cangas, O Hío, Aldán y muchos más. No paran. Tiene jornadas largas y difíciles y después aún hay gente que se queja de que no funciona una bombilla en una farola. Lo dicho, que esa gente tenga un poco de por favor. El agua ya les llega al cuello, y nunca mejor dicho.

Parada la inundación universal en Noria

Después de 15 días achicando agua (si no lo son lo parecen) del garaje del edificio Noria 4, por fin parece que se terminó una maniobra que parecía no tenía fin. Era como si se estuviera achicando agua del Diluvio Universal, con largas mangueras que se introducían por todos los vericuetos del edificio para alcanzar su propósito. Nos cuentan que el agua llegó a alcanzar más de un metro de altura cuando en una de los temporales se metió.