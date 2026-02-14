El Carnaval sortea el mal tiempo y llena de alegría y humor la comarca

En Cangas, el Entroido arrancó ayer por la tarde con el «pasarrúas carnavaleiro» de la Asociación de padres de disminuidos psíquicos Aspamsim, con sus usuarios disfrazados de avestruz, y que se mantuvo en vilo hasta última hora por el mal tiempo. De hecho, el concierto del Conservatorio y la Escola de Música tuvo que celebrarse en el Auditorio Pazos Varela porque las previsiones meteorológicas aconsejaron aplazar hasta hoy el montaje de la carpa en los jardines de O Señal, que esta tarde acogerá una actividad de animación infantil con Teatro Calavera y talleres de Entruido (maquillaje, globoflexia, juegos, música y sorpresas). También acogió el Auditorio el concierto del grupo músico-vocal Mornura. Esta noche, en la carpa, pregón de Os de Sempre (21.00 horas), que celebran su 50º aniversario, actuación de Repunantes y Baile de Carnaval del Alondras, desde las 22.00 h.

Usuarios de Aspamsim disfrazados de avestruces, salieron a la calle para animar el Entroido. | G.N.

En los colegios también se vieron los primeros disfraces, como en el Sagrada Familia de Aldán que celebró el Entroido bajo el lema «Camiñamos xuntos polo mundo». El centro se transformó en un viaje por los cinco continentes con los alumnos representando a Brasil, México, estados Unidos, India, Japón, Egipto, Rusia, Grecia, Arabia Saudí, Francia y España.

Presentación del trabajo sobre antiguas comparsas en Moaña. | GONZALO NÚÑEZ

Policía Local y Emerxencias-Protección Civil han diseñado un plan de tráfico y seguridad para el centro urbano y las parroquias. La más afectada es la de O Hío, donde habrá limitaciones al tráfico rodado por los barrios y aldeas donde desfilará una marea humana. El lunes, desde las 3 de la tarde, en el tramo desde Igrexario a Vilanova, y el marte desde el cruce de Nerga hasta Donón. Habrá patrullas de refuerzo de la Policía y Guardia Civil, y los elementos patrimoniales quedarán vallados desde el domingo para evitar daños. También habrá una ambulancia y «puntos lila» contra la violencia machista. El miércoles a última hora de la tarde se cerrará al tráfico de vehículos el tramo urbano por donde pasará el Enterro do Momo.

Noticias relacionadas

Alumnos disfrazados del país Arabia Saudí en el Sagrada Familia. | FIRMA

En Moaña, el Entroido empezó ayer en el Alto de la Plaza de Abastos en donde se inauguró una exposición con más de 400 fotos de disfraces, de Xosé Carlos Villaverde, que hoy, y organizado por la comparsa Sen tempo non era y el Concello, ofrece el pregón, a las 17:00 horas en la carpa del paseo, en donde habrá pinchos de Entroido. Ayer también se presentó un trabajo de investigación de Estefanía Fernández sobre antiguas comparsas de Moaña. Hoy, a las 19:30 hay festival de comparsas en la Casa de Cultura de Berducedo y a las 23:30, fiesta en la carpa con Karaoke Experience, Dj´XDM y Dj Carlos RV. El domingo la fiesta está en Domaio, organizada por Charaviscas, que recupera su antiguo baile de Entroido. A las 11:00 hay festival de comparsas en el atrio de San Benito que en caso de lluvia se traslada al Centro Rosalía de Castro.