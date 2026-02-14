Buscan un hogar para «Brandy» y «Canela»
Redacción
O Morrazo
Vecinos de O Morrazo buscan un hogar para dos perras de 9 años de edad, que fueron rescatadas en A Coruña y que ahora se encuentran en una finca de Bueu. Las dos están castradas y «Brandy» es apta para convivir con perros y «Canela» con perros y gatos.
Cuando fueron rescatadas las dos estaban encadenadas, tenían pulgas y garrapatas y presentaban escasez de pelo. Ahora están recuperadas, en buenas condiciones físicas y se les busca un hogar. Las personas interesadas pueden llamar al 687 55 63 32 (Sandra).
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- Multa de 2.000 euros y retirada del carné durante 18 meses por quintuplicar la tasa de alcohol en Bueu
- Un grito desesperado de una madre para ayudar a su hija en Beluso
- El mar muestra las vergüenzas ajenas
- Un domingo en la batea: más de 300 toneladas de mejillón en el muelle de Bueu
- La Mancomunidade aprueba subir el recibo de la basura y el PP abandona la asamblea tras la expulsión de Estela Santomé