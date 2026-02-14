Buscan un hogar para «Brandy» y «Canela»

Vecinos de O Morrazo buscan un hogar para dos perras de 9 años de edad, que fueron rescatadas en A Coruña y que ahora se encuentran en una finca de Bueu. Las dos están castradas y «Brandy» es apta para convivir con perros y «Canela» con perros y gatos.

Cuando fueron rescatadas las dos estaban encadenadas, tenían pulgas y garrapatas y presentaban escasez de pelo. Ahora están recuperadas, en buenas condiciones físicas y se les busca un hogar. Las personas interesadas pueden llamar al 687 55 63 32 (Sandra).