Bueu licita casi cinco años después el contrato de gestión de la piscina, que tendrá doce empleados

A finales de marzo del año 2021 se celebraba el acto oficial de inauguración y puesta en marcha de la piscina municipal de As Lagoas, en Bueu, en el que participaron la entonces presidenta de la Diputación, Carmela Silva, y el alcalde, Félix Juncal. Lo que iba a ser un periodo transitorio de unos meses, con apertura y uso gratuito mientras se licitaba el contrato de gestión de la dotación está a punto de llegar a los cinco años. A finales de 2025 el gobierno local consiguió impulsar el expediente de contratación y ahora da el paso definitivo: la publicación de los pliegos de contratación y la apertura del plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas.

El contrato sale a licitación por un periodo de cuatro años con un presupuesto base de 1.884.236 euros y con la previsión de dotar a las instalaciones con una plantilla de hasta doce personas: un director, dos recepcionistas, dos monitores de la sala de fitness, dos socorristas, un monitor de natación, un monitor de actividades, una persona encargada de mantenimiento y dos para el servicio de limpieza. Los costes salariales de la piscina se estiman en casi 239.000 euros anuales, lo que al final del contrato y con la aplicación de subidas anuales hace un total de 1.014.273 euros.

El pliego de contratación para la gestión de la piscina de As Lagoas se acaba de publicar en la web del Concello de Bueu, Plataforma de Contratación del Sector Público y debido a su cuantía se remitió también al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). El plazo para la presentación de ofertas estará abierto durante más de un mes: hasta el 23 de marzo a las 13.30 horas, tal como se recoge en la publicación oficial.

El coste durante los cuatro años del contrato y una posible prórroga

El desglose del coste anual de la gestión de la piscina es de 445.363 euros en el primer año, 462.066 euros para el segundo, 479.406 para el tercero y 497.402 euros para el cuarto. Los pliegos incluyen incluso el coste previsto para un quinto ejercicio en caso de que sea necesario aprobar una prórroga, que sería 514.675 euros.

El cálculo de costes de la licitación deja fuera una serie de gastos que asumirá directamente el Concello de Bueu, tal como se recoge en la memoria económica. En concreto el consistorio se hará cargo del suministo de agua, gasóleo y electricidad, con un coste estimado 88.000 euros anuales; gastos por licencias, mantenimientos y costes de software, hosting y dominio informático, estimados en 4.350 euros anuales; servicios de comunicación teléfónica, móvil e internet, que supondrían unos 1.200 euros al año; y por último el mantenimiento de ascensores, con una previsión de casi 490 euros anuales.

120.000 euros para dotar las salas del gimnasio

Lo que sí deberá asumir la empresa que resulte adjudicataria es el equipamiento técnico para el trabajo cardiovascular [cuatro bicis elípticas, cinco de cintas de correr, tres bicis estáticas reclinadas y dos de ‘spinning’], máquinas de musculación guiada, equipación de peso libre y material para entrenamiento funcional, estiramientos y relajación. El presupuesto estimado es de 120.000 euros, una cantidad a amortizar durante la duración del contrato.

Las bases también establecen los criterios de adjudicación y las posibles puntuaciones en función de la oferta, todos evaluables de forma automática. Así, el aspecto al que se le otorgará mayor puntuación es el precio u oferta económica, que valdrá hasta 40 puntos. El segundo será el de calidad o experiencia acreditada, con un peso de hasta 15 puntos. El tercero también estará vinculado a la calidad, a través del concepto de incremento de horas a mayores sobre el total que recoge el contrato: 100 horas adicionales supondrían 5 puntos; 200 horas supondrían hasta 10 puntos; y la puntuación máxima serían 15 puntos para las empresas que oferten hasta 300 horas adicionales.

El cuarto criterio a valorar en la licitación sigue ligado a la calidad del servicio a través del incremento de la maquinaria. Los pliegos recogen una dotación mínima de material, que en todo caso pueden ampliar: una bicicleta elíptica y una cinta de correr adicionales supondrían 7,5 puntos, mientras que una bici elíptica, una cinta de correr y una bicicleta reclinada supondrían la puntuación máxima de 15 puntos.

Finalmente, el quinto criterio de adjudicación tendrá en cuenta la oferta para la puesta en marcha de las instalaciones en el menor tiempo posible, con un máximo de 10 puntos. Ese tiempo de puesta en marcha no podrá ser inferior a quince días porque se consideraría como una baja temeraria y si es mayor a 60 días naturales recibiría una puntuación de 0 puntos.