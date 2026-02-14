La Autoridad Portuaria se abre a darle un uso cultural al faro de Ons

La Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra se abre ahora a destinar el faro de la isla de Ons a usos culturales o museísticos, tal como vienen reclamando desde hace tiempo colectivos sociales a raíz de la automatización de las instalaciones. El presidente del puerto, José Benito Suárez Costa, defiende que existen partes de la edificación que «no resultan imprescindibles para el funcionamiento y mantenimiento ordinario del servicio de ayuda a la navegación» y que por lo tanto «podrían aprovecharse para otros usos».

Este anuncio llega después de la publicación del libro «Rojo a babor: historia de las luces de la Ría de Pontevedra», con el que se celebra el centenario de la reedificación del actual faro de Ons, inaugurado en junio de 1926 [el primigenio data de abril de 1865]. Suárez Costa destaca la contribución de los sucesivos fareros que pasaron por la isla, que a lo largo de todos estos años dedicaron parte de su tiempo y conocimientos a recuperar y conservar piezas históricas vinculadas al faro y a las señales marítimas. «Ahora se abre una oportunidad para ordenar y consolidar ese contenido bajo un formato museístico, siempre compatible con el servicio y sin interferir en las necesidades presentes y futuras del sistema de ayudas a la navegación, que es fundamental para la seguridad en la ría», precisa Suárez Costa.

La Autoridad Portuaria avanza que ha convocado a una reunión durante la próxima semana con los colectivos sociales y culturales. «El objetivo es abrir una vía de diálogo e intercambio de ideas que nos ayuden a materializar el proyecto», concluye su presidente.