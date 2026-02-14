Abal: «Urbanismo fue el motor del ingreso en 2025»

Ante el hecho de que determinados sectores de la oposición municipal de Cangas y algunos colectivos consideren el superávit como parte de una política que promueve en ahorro en vez de la inversión, la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal (BNG), quiere explicar que el Concello no puede gastar alegremente, que aunque haya dinero en caja, el gobierno solo puede gastar lo que está aprobado en los presupuestos, si algo no aparece en el mismo no se puede pagar, porque la ley no lo permite. Recuerda que en el año 2025 se gastaron alrededor de 19 millones de euros, que es todo lo que el presupuesto permitía. El ahorro no se produce por no gastar, sino por como funcional la ley y por los ingresos reales al final del año.

Xiana Abal explica por qué hay ahorro: el prepuesto se confecciona a comienzos del año con una previsión, pero hay ocasiones que que que entran en las arcas municipales más dinero de lo previsto. Lo que sucedió en Cangas, según la concejala de Facenda, fue que el Estado ingresó más dinero de losque se calculó, hubo más ingresos de los previsto en el área de Urbanismo. «Si se ingresa más de lo esperado y gastas lo que está autorizado queda ahorro. Eso es una buena noticia. Significa que las cuentas están bien gestionadas».

Otra cosa distinta es por qué no se pudo utilizar es citado ahorro. Así señala que el Concello tenía una deuda bancaria y la ley es muy clara al respecto: primero hay que pagar la deuda y después puede utilizar el ahorro para realizar inversiones.

Durante estos años, en opinión de Xiana Abal, el gobierno local trabajó para cancelar la deuda. En el año 2025 se llevó a pleno una propuesta para acelerar ese proceso y poder usar antes de ese dinero, pero no salió adelante porque lo impidieron los votos del Pratido Popular y AV. «Este año, por fin, quedó pagada toda la deuda bancaria. Eso va a cambiar todo. Hasta ahora no se podía invertir ese ahorro, a partir de ahora, sí».

Xiana Abal manifiesta que a partir de ahora el concello puede iniciar los trámites para gastar alrededor de 3 millones de euros y destinarlos a mejoras en las calles, infraestructuras y servicios. Considera que es un momento importante para Cangas, porque las cuentas están saneadas, no hay deuda y hay capacidad para invertir más. Pero para que esa inversión sea una realidad es necesario que el pleno apruebe los trámites correspondientes. «Espera que en esta ocasión actúe con responsabilidad y permita desbloquear este ahorro, para que se convierta en mejoras reales para los vecinos. El objetivo es claro: que el ahorro de la gente vuelva a la gente en forma de servicios e infraestructuras», concluye Xiana Abal.

Hay que recordar que al rechazar el PP y AV liquidar la deuda bancaria, el Concello de Cangas no pudo hacer uso de los remanentes, que pretendía utilizar bien en la avenida de Ourense o en Pedra Alta.