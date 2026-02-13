La Xunta descarta «fisuras» en el talud de la autovía que enterró una casa

Moaña, sobre todo los vecinos del barrio de A Xalde de Arriba, en la parte alta del municipio, en la parroquia de San Martiño, empieza a recuperarse del derrumbe de tierras del talud de la Autovía do Morrazo (AG-46), que sepultó y destrozó una casa en rehabilitación en esta zona e hirió a un vecino, conocido del propietario, que estaba dentro. El hombre de 63 años y vecino de Isamil en Meira, seguía ayer ingresado en el hospital de referencia de Vigo en donde fue intervenido de roturas en la pierna por la que quedó atrapado en el amasijo de escombros de la casa tras la avalancha. La tierra se desprendió de un talud de 20 metros de altura, separado sólo de la casa por un estrecho vial de servicio que atravesó y dejó cortado.

La casa afectada seguía ayer cubierta por la avalancha. | / GONZALO NÚÑEZ

Las miradas están puestas ahora en la estabilidad de los taludes de la autovía, que atraviesa Moaña. Por el momento, en un escueto comunicado, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, confirma que no se han detectado fisuras ni deformaciones: «Os traballadores de conservación e mantemento están coas labores de limpeza. Os técnicos revisaron o estado do firme e comprobaron que non se produciron fisuras nin deformacións» y vuelven a confirmar que se ha cortado un carril de la autovía, aunque no indican el tiempo que podrá seguir en esta situación. Maquinaria de Carreteras sí que llegó ayer a primera hora a la zona para la limpieza de tierra en el vial de servicio que separa el talud de la casa, que quedó cortado con la avalancha, y se mantenía el corte del carril en la autovía, en la incorporación desde el enlace de Cangas en sentido a Rande.

La zona del talud, con la reforestación de la Xunta, y del vial de servicio antes del derrumbe. / Fdv

El propietario de la casa, Lucas Cabaleiro, asegura que ayer acudió al hospital a Vigo para estar con el hombre herido, un albañil jubilado que asegura había acudido como amigo para orientarle en la reforma de la casa. Afirma que está bien y que no se acuerda más que de escuchar un ruido y quedar atrapado. Lucas Cabaleiro, por su parte, asegura que ayer no pudo dormir, que todavía sigue en shock por lo ocurrido: «Sigo fuera de mí», recordando que la avalancha de tierras le pilló a él en un momento que había salido de la casa para ir a buscar material en la vivienda de abajo en donde está residiendo.

La pala trabajando ayer en la retirada de la tierra. / Gonzalo Núñez

Por el momento asegura que no recibió ninguna comunicación de la Xunta para valorar los daños, ni ha decidido tampoco lo que hacer, si seguir con la idea de vivir ahí con su pareja y su hijo de 5 años, como habían proyectado con la rehabilitación, o no. La obra, como insistió la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, el mismo día, tenía la preceptiva licencia del Concello, y que ya estaba antes de que se construyera el primer corredor hace veinte años, por si estuviera sujeta a algún tipo de afección.

Noticias relacionadas

Carril cortado en la autovía, en la incorporación desde cangas en sentido a Rande. / Gonzalo Núñez

La conselleira de Infraestructuras mantuvo ayer una reunión con los coordinadores de conservación y explotación de carreteras autonómicas tras los daños por estas continuas borrascas que provocaron este desvío por desprendimiento en la autovía do Morrazo y otro, el día anterior, en la autovía de Vigo-Baiona. Pidió planificación y tareas de vigilancia, conservación y mantenimiento diraio frente a estas semanas de climatología adversa e insistió en que de cara a velar por la seguridad es necesaria la conservación y el mantenimiento.