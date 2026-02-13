Ultraligera y Zahara completan el cartel del Festival SonRías Baixas

Ultraligera, Zahara Rave, Barry B y Alcalá Norte se unirán a un Festival SonRías Baixas 2026 que completa su cartel después del anuncio el pasado mes de diciembre de la presencia de La M.O.D.A. y de La Pegatina como principales nombres de este año. La organización del certamen ha cerrado las actuaciones con la presencia de 23 artistas en una propuesta que junto a formaciones ya asentadas se unen otras que van abriendo el camino a una nueva generación como Veintiuno, Chiquita Movida, Sobrezero y Juventude.

El festival, que se celebrará en Bueu del 30 de julio al 1 de agosto, volverá a contar con una nutrida presencia femenina en la que a Zahara se le unen otros proyectos liderados por mujeres como Alizza, Gara Durán, Coolnenas o la ya anunciada Hoonine. Otros de los nombres que se podrán ver en el certamen buenense son Mr. Kilombo y la fusión de psicodelia y ritmos latinoamericanos de los mexicanos Sonido Gallo Negro. La programación nocturna contará con sesiones a cargo de Kike Varela, NDLR, Duendeneta Dilleis y EME DJ. Además, la presencia gallega también está garantizada con formaciones como Rager, Ulex y Quinkillada.

Los abonos para las tres jornadas están disponibles ya a un precio de 65 euros (incluyendo gastos de gestión) a través de la página web sonriasbaixas.info y de la plataforma enterticket.es.

El SonRías Baixas cerró su edición de 2025 con sus mejores cifras en cuanto a asistencia y retorno para la comarca. Según los cálculos realizados por la propia organización, se generaron 3,1 millones de euros y 1.000 empleos directos en el pasado certamen, un éxito al que hay que sumar el reconocimiento internacional al ser finalista en seis categorías de los Iberian Festival Awards 2026 (promoción turística, acogida y recepción, contribución a la sostenibilidad, mejor foto de festival, mejor cobertura de vídeo y mejor proveedor de servicios).