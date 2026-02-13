Investigación del Entroido en Moaña
Recuperan tres cancioneros de comparsas de 1913, 1927 y 1936
El estudio, que hoy se presenta en el Alto de la Plaza, forma parte del Trabajo de fin de máster de la viguesa Estefanía Fernández Agulla
La apertura de la exposición de Xosé Carlos Villaverde contará con una charla-coloquio en la que Estefanía Fernández Agulla (Vigo, 1991), titulada superior en flauta travesera, presentará su Trabajo Fin de Máster «O Entroido da península do Morrazo a través do Arquivo da Memoria Oral de Moaña (AMOM): transición e catalogación musical». La joven aborda la transcripción, edición musical y catalogación de las cantigas de comparsas del Entroido conservadas en este archivo, un fondo sonoro recopilado entre 1989 y 1999 en distintas parroquias o zonas del municipio. Son composiciones que se interpretaban en visitas casa por casa y en desfiles, con marcado carácter humorístico, crítica social y con identidad social.
En el trabajo se han transcrito y editado musicalmente el repertorio de hasta 16 comparsas de O Morrazo con 41 composiciones en total y se ha recuperado íntegramente el texto y música de tres cancioneros históricos de 1913, 1927 y 1936 de las comparsas Los Duendes, los Reflectores y Jóvenes LIbertarios, respectivamente.
La autora es titulada en flauta travesera por el Conservatorio Superior de Vigo (2017), cuenta con un máster en Música por la Lietuvos Muzikos ir teatro Akademija (2019) y un máster en Enseñanzas artísticas por el Conservatorio de Vigo (2025). Tiene prácticas orquestales en el Teatro Nacional de la Ópera y del Ballet Lituano (LNOBT) en Vilna (Lituania), entre otras trayectorias. Actualmente es integrante del grupo tradicional Cámara d’Ría.
Suscríbete para seguir leyendo
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- Multa de 2.000 euros y retirada del carné durante 18 meses por quintuplicar la tasa de alcohol en Bueu
- Un grito desesperado de una madre para ayudar a su hija en Beluso
- Un domingo en la batea: más de 300 toneladas de mejillón en el muelle de Bueu
- Vecinos de Darbo alertan de que hay dos personas hospitalizadas, supuestamente por beber agua contaminada por hidrocarburos
- La Mancomunidade aprueba subir el recibo de la basura y el PP abandona la asamblea tras la expulsión de Estela Santomé