Presidencia anuncia refuerzos en la línea de bus entre Morrazo y Vigo

La Consellería de Presidencia asegura que la empresa concesionaria de l línea de autobuses entre O Morrazo y Vigo, Cerqueiro, tiene previsto habilitar refuerzos para atender a una mayor demanda que se registra en las situaciones en la que los temporales impide que el transporte de ría funcione con normalidad y evitar así que quede gente sin recoger en las paradas de Moaña, como sucede cada vez que cierra el transporte de ría.

Afirma la consellería que debido a la situación actual, el operador informó de que están en contacto con la naviera Mar de Ons para reforzar los servicios en tres líneas que tienen parada en el Náutico de Vigo. En concreto, está prestando con un vehículo más un tramo entre Cangas y Bouzas en todas las expediciones en la que el barco no sale tanto desde Cangas como desde Vigo. Una vez que la naviera informa a la concesionaria de la cancelación de un servicio marítimo, activa un autobús de refuerzo en el siguiente servicio, en los horarios previstos de las líneas. Presidencia dice que el miércoles pasado, funcionaron 11 autobuses de refuerzo para atender el aumento de viajeros. «Según informa o operador, non ten constancia de que veñan quedando usuarios sen transporte» y habla de la dificultad de atender a 100.000 viajeros al mes que de media lleva el transporte de ría.