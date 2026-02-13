El PP afea al bipartito el «no respetar la conciliación de los trabajadores»

El grupo municipal del Partido Popular de Bueu ha criticado al gobierno de Félix Juncal por su «resistencia a conceder los derechos a la conciliación familiar y laboral de los trabajadores del Concello». Lo hace después de que el ejecutivo buenense decidiese no recurrir la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra en la que se le condena a indemnizar a una limpiadora con 1.000 euros por haber vulnerado su derecho a la conciliación. La demandante había solicitado ejercer sus funciones en el entorno más próximo a su domicilio en Beluso (pabellón, biblioteca y colegio de Sanamedio) para poder ahorrarse desplazamientos y atender a su madre dependiente.

Los populares aseguran que el gobierno bipartito «queda totalmente retratado», toda vez que BNG y PSOE «acostumbran a hablar de la defensa de los derechos de los trabajadores por quedar bien, pero a la hora de la realidad, como refleja la triste realidad de este caso, le niegan todo e incluso los obligan a acudir a los tribunales para defender y conseguir los derechos que les corresponden». La portavoz del principal grupo de la oposición, Elena Estévez, lamentó que no se atendieran las peticiones de la trabajadora de desarrollar sus tareas en los edificios municipales que tenía asignados antes del cambio de zona y criticó las «excusas» del gobierno municipal sobre cobertura de bajas y otras circunstancias, «porque, al fin y al cabo, supuso negarle que pudiese cuidar de su madre dándole las facilidades que le corresponden por ley para conciliarlo con su labor».

Estévez insiste en «no entender su negativa. No se entiende que no arreglaran la situación cuando la trabajadora acudió a la justicia y no se entiende tampoco que ahora no recurran si creían que tenían razón en desatender esta solicitud». Para la edil del PP esto le hace preguntarse «si actuaron mal y contra la trabajadora a sabiendas». Es por ello que asegura que los 1.000 euros que deben abonarle en concepto de daños y perjuicios por la demora de la empresa a la conciliación solicitada por la trabajadora, «son una vergüenza» para el ejecutivo municipal, y subraya que «debía pagarlos de su bolsillo para que su negligencia en este asunto no sea abonada con el dinero de todos los vecinos».

Por último, la líder de los populares buenenses reclama que a partir de ahora «se atiendan adecuadamente las peticiones de conciliación del personal y se respeten sus derechos».

La sentencia, dictada el 23 de noviembre, considera acreditada la necesidad de conciliación solicitada por la trabajadora del servicio de limpieza a fin de atender a su madre de 91 años, que tiene un 93 por ciento de discapacidad y dependencia en grado 2. Reconoce su derecho a desarrollar sus tareas en el ámbito más próximo a su domicilio y señala que el concello no siguió el trámite establecido en el Estatuto de los Trabajadores con una negociación individual entre las partes para alcanzar un acuerdo.