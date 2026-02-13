Influencia
Nuevo caso de gripe aviar en una gaviota de Moaña
La Consellería del Medio Rural confirma que trasladó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección en Moaña de un nuevo caso de gripe aviar en una gaviota patiamarilla que fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cerdedo-Cotobade. El resultado fue confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) y el cadáver de la gaviota fue eliminado conforme a la normativa en vigor. Es la cuarta ave con gripe aviar detectada en O Morrazo en los últimos siete meses después de la hallada en Bueu el 27 de agosto en una gaviota sombría; en Cangas, el 19 de septiembre, en una gaviota patiamarilla y en Moaña en otra patiamarilla el 17 de octubre. Con este último foco, el municipio moañés acumularía ya dos casos positivos.
