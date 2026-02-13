La contratación de las obras de San Roque será por urgencia

El pabellón de San Roque permanece cerrado, eso sí es de los más visitados últimamente por parte de técnicos y políticos locales. No hay fecha para su reapertura, debido al problema de seguridad que presenta y que se debe solventar. Existe un problema grave en las vigas metálicas y un informe del arquitecto municipal que obliga a mantener la instalación deportiva cerrada mientras no se solvente la deficiencia detectada. Al ser esta una instalación municipal que está también al servicio del colegio público de San Roque, el gobierno local quiere máxima pulcritud en las acciones que se vaya a adoptar, así que «lo sentimos mucho, pero la seguridad es lo primero. Después ya se saben que vienen las responsabilidades», comenta el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias. Recuerda el edil que esta situación ya se tuvo que arreglar hace años y que incluso se emplearon soldadores del naval para realizar el trabajo en las vigas. Es algo que no se descarta en absoluto ahora. El gobierno local sacará estos trabajos a contratación por la vía de urgencia, porque nadie puede negar que es urgente, tanto para el colegio como el club, en este caso de tenis (Cluteca), que tiene paralizado el 90% de la actividad.

El gobierno local se compromete a acelerar en todo lo que pueda el proceso de contratación de los trabajos y es consciente del problema que está ocasionando el cierre del pabellón, pero que no puede hacer otra cosa, porque en este momento no hay tampoco alternativas para ofrecer al Cluteca.

Por su parte, el club de tenis, que tiene paralizada al 90% su actividad desde hace prácticamente dos semanas, no duda en quejarse de la situación, de no haberla previsto antes, cuando llevaba meses dando señales de lo que podía ocurrir o de lo que ocurría.

Ahora mismo, Cluteca solo puede utilizar las pistas exteriores de Rodeira y de San Roque, pero es simplemente un decir, porque tal y como está el tiempo no se puede ni jugar ni entrenar en las mencionadas pistas al aire libre. Cluteca tiene a 105 personas sin entrenar desde hace dos semanas y 50 sin poder disputar la liga que organiza el club en distintas categorías. El club cuenta con tres equipos de absoluto y dos de veteranos. Ahora mismo el de l Absoluto Oro no puede competir porque necesita tres pistas. La alternativa que le queda es la de o bajar de categoría o aceptar jugar la liga como visitante, con las pérdidas que eso supondría para el club.