Concluye el proyecto de la senda de Broullón con 68 parcelas a expropiar

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras ha sacado finalmente a información pública el proyecto de la ansiada senda peatonal y ciclista de la PO-313 entre Broullón y Sabaceda, en Moaña, que demandaban los vecinos para tener más seguridad viaria en este tramo y que ocasionó en su momento movilizaciones y manifestaciones, con el gobierno local del BNG a la cabeza, recorriendo el tramo conflictivo.

El proyecto, que se extiende entre los puntos kilométricos 11+630 y el 15+260, con 2.880 metros longitud, tiene un presupuesto de 3 millones de euros. Incluye cinco tramos de actuación, el primero de ellos entre 11+630 y el 12+720 (Broullón) con una nueva senda; del 13+140 al 13+360 (Bouza Figueira), con obra de nueva senda; del 13+690 al 14+190 (Marrúa) con nueva senda que enlaza el punto kilométrico 14+190 con el tramo de acera existente; un cuarto tramo del 14+190 al 14+640 (Sabaceda), en donde se mejora la accesibilidad de las aceras existentes y el último tramo del 14+640 al 15+260, con nueva senda que unirá tramos que tienen aceras. Además, se mejoran las paradas de autobús existentes en el p.K. 11+960; 12+250 y 13+980. En estas paradas se sustituirán los refugios existentes por nuevos corporativos, y en el tramo en cuestión se llevarán a cabo actuaciones de mejora de drenaje de la carretera, se ejecutarán muros de contención y se modificará el entronque del camino de Sabaceda con la PO313 para mejora la salida de vehículos.

De los 2.880 metros de longitud de la senda, 540 serán de aceras existentes. la calzada mantiene el ancho, salvo ligeras modificaciones y la senda tendrá, en zonas con edificación dispersa, 2,50 metros, incluido bordillo, y elevación de 3 cm sobre la calzada.

Quizás el lado más negativo del proyecto esté en el número de parcelas afectadas, con 68, según consta en el documento que saca a información pública Infraestructuras. La Xunta pagará por estas expropiacio9nes 324.301 euros, de los que 230.198 serán para expropiación de suelo; 71.941 para bienes afectados; 15.151 de afección del 5% y 7.055 por ocupaciones temporales de terreno.

El proyecto contempla la construcción de 12 muros de perpiaño de altura variable, entre 1.00 y 5.60 metros) y un muro de hormigón armado en el punto kilométrico 13+890, con 3,90 metros de altura mínima y 4,50 de máxima.

Para el drenaje se modifica la red existente con nuevos elementos con nuevas gabias de desagüe en el camino de Sabaceda y colectores de 400 mm.

El presupuesto base de licitación es de 2,7 millones, a lo que se añaden las expropiaciones (324.301 euros), el estudio de seguimiento arqueológico (1.500 euros) y la reposición de servicios (40.000).