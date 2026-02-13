Cangas suspende el pasacalles y aplaza el montaje de la carpa

La previsión de fuertes vientos ha obligado al Concello de Cangas a aplazar hasta mañana el montaje de la carpa de O Señal donde se celebrarán la mayoría de las actividades del Entruido. La primera consecuencia de esa decisión es el traslado al Auditorio Pazos Varela del concierto del Conservatorio y la Escola de Música anunciado para esta tarde (17.30 horas). Además, la organización ha decidido suspender –o aplazar para otra fecha, si fuera posible– el «pasarrúas carnavaleiro» de Aspamsim con la participación de Repunantes y Lume de Karoso, con el que estaba previsto estrenar el programa. El otro acto previsto para hoy, el concierto de Entroido del grupo músico-vocal Mornura, no sufre variaciones y se celebrará a las 20.00 horas en el Auditorio.

Las previsiones meteorológicas para mañana son más optimistas. El cartel propone animación infantil con Teatro Calavera a las 17.30, y a las 20.30, talleres de maquillaje, globoflexia, juegos, música y sorpresas en la carpa de O Sinal, donde a las 21.00 horas será el pregón a cargo de la comparsa Os de Sempre, en su 50º aniversario y su actuación posterior, además de los Repunantes. La jornada concluirá con el baile de Carnaval organizado por el Alondras, que el domingo por la mañana también ofrecerá la Festa dos Callos, con animación musical. Un desfile familiar desde el reloj de Guitián hasta la carpa, el espectáculo de animación musical «A festa da iguana» y la actuación de comparsas por las calles de Cangas y en la plaza de abastos completará el fin de semana de programación de Entruido, que rematará el miércoles con el Enterro do Momo y fiesta con Pladür y Derrota Federica.

«Bulo» en O Hío

Por otra parte, el Concello de Cangas ha advertido de un «bulo» que circula por redes sociales sobre la cancelación de todos los eventos programados para el Entroido de O Hío debido a la previsión de fuertes lluvias para estas fechas. Los responsables municipales aclaran que «o Concello colabora, pero non organiza, o Entroido do Hío», Cualquier comunicación al respecto «viría por parte da entidade organizadora», añade, y demanda que no se difundan bulos.