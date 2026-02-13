Bueu retirará el flotador de batea en Area de Bon y prepara una limpieza en las playas

El Concello de Bueu asumirá la retirada de un flotador de batea de grandes dimensiones que las mareas depositaron en la playa de Area de Bon y prepara una limpieza de los principales arenales del municipio a un mes vista, en cuanto reciba la maquinaria necesaria para hacerlo. Así lo anunció ayer el regidor buenense, Félix Juncal, que apuntó que se está trabajando en la retirada del flotador como competencia municipal, pero que también se pondrá en contacto con Costas para que averigüe su procedencia a fin de repercutir el coste de la retirada al titular de la batea del que procede. La llegada de ese resto es accidental y no da lugar a un expediente sancionador que, en todo caso, ya dependería de Costas. Eso sí, Juncal no ocultó su malestar por lo que cree «una nueva demostración de que los concellos somos los paganinis».

El gobierno local prepara asimismo una limpieza de las playas, muy afectadas por la llegada de basura arrastrada por el mar debido a los temporales. El concello está pendiente de recibir –algo que podría suceder en dos o tres semanas– un rastrillo industrial que, incorporado al tractor municipal o bien a otro tipo de vehículo, pueda acceder a los arenales y retirar con mayor facilidad residuos que, tal y como apunta el regidor, «de otro modo será imposible hacerlo».

Los árboles del paseo de Beluso tras la poda realizada por el concello. / Gonzalo Núñez

El nuevo elemento se encargó pensando en la playa de Pescadoira, pero tras los temporales la idea es que también se emplee en otros lugares donde sea necesario, como Area de Bon o Mourisca. Eso sí, en ambos casos previa autorización, toda vez que ambos están enclavados en terrenos de la Red Natura, que cuentan con una especial protección.

Por otra parte, el concello procedió estos días a realizar la poda de los árboles del paseo de Beluso, apuntando, eso sí, que es una tarea que le correspondería efectuar a Portos de Galicia. Ese litigio está pendiente de juicio tras la reclamación del concello para que el ente autonómico asuma el mantenimiento de sus zonas.

Obras de reparación del firme en la carretera provincial que va al polígono de Castiñeiras. / Gonzalo Núñez

Asimismo, Covsa está trabajando en la reparación del vial provincial entre A Portela y el polígono de Castiñeiras por un socavón producido por la acumulación de agua.

Un mar limpio, tema del Entroido en el colegio de Montemogos

«Sardiñas, polbos, chocos, sargos e mexilóns, tesouros desta ría sen contaminación». Este es el estribillo de la copla carnavalesca que cantará el alumnado del CEIP de Montemogos, en Beluso, en la celebración que hoy hará del Entroido. Y es que la temática de este año no se otra que la medioambiental, con la aspiración de tener un mar limpio, algo que contrasta con todos los residuos arrastrados hasta las playas por el tren de borrascas.

Noticias relacionadas

Así, profesoras de este centro educativo recogieron basura en Area de Bon para adornar sus disfraces (irán ataviadas con redes con estos restos colgando, presentando un «mar sucio»). Los alumnos irán con redes con especies marinas para ilustrar un «mar limpio». La cita será a las 11 en el auditorio escolar.