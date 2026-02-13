Allegue confirma que no hay grietas en la autovía do Morrazo afectada por la caída del talud

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, volvió dos días después a Moaña para presentar el proyecto de trazado de la senda peatonal y ciclista de la PO-313, entre Broullón y Paradela, y para supervisar también las obras que se están acometiendo en el talud de la Autovía do Morrazo, que se desprendió el pasado martes enterrando una casa y dejando herida a una persona y vecino de Meira que estaba en ese momento en su interior.

Allegue, que deseó una pronta recuperación para esta persona, confirma que, tras realizar las comprobaciones técnicas oportunas, determinaron que no existen grietas ni fisuras en la calzada y que en estos momentos están realizando labores de asentamiento así como la valoración de lo que se tenga que hacer que seguramente empezará con la construcción de un muro de escollera. Aunque esté descartado que la autovía esté dañada, la conselleira señala que el carril cortado de circulación el msmo día de los hechos seguirá así y se abrirá cuando “tengamos la conformidad de que es seguro. Es mejor velar por la seguridad”.

También señaló que se está analizando si el desprendimiento se produjo por una bolsa de agua bajo la carretera, lógicamente a causa de la intensidad de las lluvias del tren de borrascas.