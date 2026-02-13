Aliseda acude a Cangas con más dudas que certezas sobre el PERI de Altamira

Medio año sin que los representantes de Aliseda, cabeza visible de un grupo inversor, que pretende desarrollar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), aparecieran por el Concello de Cangas. Lo hicieron ayer, con más dudas que certezas. Querían conocer de forma detallada las pretensiones del gobierno local de Cangas, que en esta ocasión defiende los intereses del Concello, que tiene parte en el PERI.

Zona de parking de Altamira en la que se pretende actuar. | G.NÚÑEZ

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG), tiene claro sus objetivos en lo que respecta a viales, alturas y zonas verdes. El último plan presentado por Aliseda fue rechazado por el Concello de Cangas, entre otras cosas porque no se daba salida a la calle Baiona, al eliminarse del proyecto el vial de subida que ahora mismo está presente en la zona. Los promotores eliminaron ese vial en el plano para convertirlo en zona verde.

Una excvadora retiraba ayer los ecombros al pie del cementerio. | G.NÚÑEZ

El gobierno municipal exige que las nuevas viviendas que se construyan en la zona que termina en calle Sol y Fonte do Galo tengan la misma tipología que las del casco vello de Cangas, con acceso a los residentes. Así podrá haber casas con jardín en esa zona del ámbito, manteniendo un poco lo que había, que es lo que reclamaban muchos de los vecinos afectados. Según la primera alternativa presentada en su día por Aliseda, las parcelas destinadas a vivienda unifamiliar asilada y adosada se localizan al sur, en coincidencia con la trama histórica, previniendo tipologías de características similares con a intención de realizar un remate ajustado del ámbito afectado de este trama, afectados además por varios entornos de protección de elementos catalogados.

El gobierno local también quiere un paso peatonal por detrás del cementerio municipal de Cangas, por la denominada calle Reboredo, así como el uso público de la zona entre la rúa Gondomar y la parte alta de la avenida de Galicia, además de abrir una calle perpendicular a la avenida de Galicia, que están ahora sin salida.

Precisamente entre la rúa Gondomar y la avenida de Galicia está previsto que se construyan los bloques de edificios más grandes. Antón Iglesias salió satisfecho del encuentro de ayer y convencido de que se atenderán las peticiones municipales.

Hay que recordar que la suma de la superficie de parcelas edificables asciende a 12.479 metros cuadrados, el 35% del ámbito. Se prevé una amplia zona central verde, flanqueada por edificaciones y varias zonas verdes en operación de finalizar diversas actuaciones de edificación. El conjunto de esta dotación asciende a 7.60 metros cuadrados, lo que supone el 21% del suelo. La zona central cuenta con una superficie de 5.057 metros cuadrados. La localización de esta dotación, que totaliza una superficie de 4.481 metros cuadrados, un 12.65% del ámbito. Se plantea un viario en continuidad con calles San José, Gondomar, Baiona y avenida de Galicia. La superficie del viario asciende a 10.844 metros cuadrados, el 30,60% del total.

Noticias relacionadas

Ayer, una excavadora retiraba todo el escombro que había pegado al cementerio municipal de Cangas, en una zona que está dentro del ámbito.