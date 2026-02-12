La Volta a Ons cumple 10 años

La Volta á Illa de Ons ya tiene fecha: el domingo 26 de abril. Una edición que será especial porque la prueba deportiva cumple su décimo aniversario. Una carrera en la que la velocidad es fundamental: no solo el día la competición, sino especialmente en la jornada en la que se abren las inscripciones. Desde el Club Corredoiras, que se encargan de organizar el evento, ya han comunicado la fecha para anotarse: este sábado 14 de febrero a partir de las 12.00 horas a través de la página web de CCNorte, donde ya es posible consultar toda la información.

El Club Corredoiras organiza esta prueba en colaboración con el Parque Nacional Illas Atlánticas y el hecho de celebrarse en un espacio protegido de máximo nivel implica limitaciones. La primera y más evidente es el cupo de participantes: un máximo de 275 personas en el caso de la carrera, con un trazado de 19 kilómetros, y 100 en el caso de la andaina, de 10,5 kilómetros. Además, la fecha se elige para no interferir o alterar el proceso de nidificación y cría de las aves.

En la edición de 2025 la Volta á Illa de Ons batió récords antes incluso de que se tomase la salida. Las inscripciones para las dos modalidades se agotaron el mismo día en que se abrió el plazo, algo que no había sucedido nunca. Las 100 plazas de la andaina volaron en poco más de tres minutos [en 2024 duraron apenas diez minutos] y las 275 de la carrera se completaron en unas tres horas y media. Así que quizás los entrenamientos para la Volta á Illa de Ons deban incluir alguna sesión específica para ser el más rápido en la inscripción.

El trazado

El recorrido será el habitual, con salida desde el entorno de Curro y luego en dirección hacia Canexol, Pereiró y Chan da Pólvora para luego pasar por Caniveliñas en dirección al faro y a la playa de Melide, en la parte norte de la isla. Desde allí se regresará al punto de partida, donde acabará la prueba para las personas que participen en la andaina. A los inscritos en la carrera aún les quedará otra media vuelta, que consistirá en repetir el recorrido, con la diferencia de que al llegar a la zona del faro, en el Alto do Cucorno, ya bajarán de regreso hacia O Curro.