Trabajadora «do lixo» y cantante folclórica

Cuando faltan solo días para que los carnavales o el Entroido, Antroido, Entruido de Cangas, como prefieran que se llamen hagan su entrada, hay memes que ya están dejando huella de lo que va a ser este carnaval, que se antoja pasado por borrascas, excepto el descanso del sábado.

El meme carnavalero de la tenitente de alcaldesa, Sagrario Martínez. | FDV

Las comparsas, una de ellas, ya tiene claro cuál es su objetivo: el gobierno de Cangas, al que ya tuvo muy presente el pasado año. Hay memes de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) con chaleco amarillo y casco, simulando un trabajador de la basura, que el único pero es que pone Sogama en el mismo. Ella es fan de los chalecos amarillos que en su día tomaron las calles en Francia. Arriba de la fotografía se puede leer «Un lixo de Concello»; abajo: ¡¡¡Araceli Gestido ben merece o despido!!!. En el meme de la teniente de alcaldesa, la socialista Sagrario Martínez, aparece ella como si fuera la «A pantoja canguesa». A pie se puede leer: ¡¡¡Sagrario está acalorada, molestoulle a nosa tonada!!!.

Lo cierto que no hubo malestar ni en ellas ni en el equipo de gobierno por estas comparaciones, que ya se sabe que siempre son odiosas. Pero es carnaval y según algunos, todo vale. Es como el chiste de nuestro entrañable y siempre añorado Gila con las bromas que se hacía en su pueblo. «Me habéis matado al hijo, pero lo que me he reído>.