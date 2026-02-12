Los taludes de la Autovía do Morrazo, bajo lupa tras enterrar una casa en Moaña

Desde hace semanas llueve sobre mojado debido a la sucesión de borrascas y ayer el agua habló en Moaña. En torno a las 11:30 horas se produjo un gran desprendimiento de tierra vegetal de un talud, de unos 20 metros de altura, de la Autovía do Morrazo, sobre una casa en reformas en A Xalde de Arriba, en la parte alta del municipio, en San Martiño, que quedó sepultada y dejó a una persona herida con rotura en las piernas y cinco animales -cuatro gatos y un perro- desaparecidos. Los bomberos sí pudieron rescatar de entre los escombros a «Mini», una de las gatas del dueño, aunque con las piernas muy dañadas al haber quedado sepultada. La casa está separada del talud únicamente por un estrecho vial de servicio que quedó cortado por la avalancha de tierra.

La avalancha de tierras desde la zona alta del talud junto a la Autovía do Morrazo. / Pablo Hernández Gamarra

Para Lucas Cabaleiro, el propietario, «fue un doble milagro» tanto por el vecino herido como por él mismo. Explica que el hombre -albañil jubilado de 63 años y vecino de Isamil-. es un conocido suyo que le estaba asesorando en la reforma de la casa. Explica que en su caso había salido de la obra para bajar a buscar unos materiales y de repente oyó un fuerte estruendo. Fue el mismo estruendo que también sintió el vecino Felipe Veiga, que en un primer momento pensó en un camión de piedras, aunque le pareció demasiado fuerte y fue quien dio la primera alerta. Dice que salió y ya vio lo que había ocurrido con el desprendimiento, corriendo hacia la casa desde donde se oían gritos de auxilio. El 112 recibió su alerta de que se había derrumbado una casa y había una persona atrapada, y pidió la intervención del Servicio de Emergencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Morrazo, Guardia Civil y de la Policía Local. En pocos minutos había un amplio despliegue de las fuerzas del orden con mucha presencia de Guardia Civil y altos mandos.

La alcaldesa y la conselleira, junto al propietario de la casa (dcha.) y técnicos, observando los destrozos. | / PABLO HERNÁNDEZ GAMARRA

El propietario asegura que acudió con el otro vecino hasta la casa y se encontraron al hombre con medio cuerpo sepultado por la tierra y por los restos del tejado del panel de sándwich y de la casa. Lograron auxiliarle hasta que llegó la primera patrulla de la Guardia Civil que culminó la evacuación para ser atendido, en un primer momento, allí mismo por el personal de la ambulancia que lo trasladó después hasta el hospital de referencia en Vigo. Por la tarde era intervenido por rotura de tibia y peroné en la pierna, tal y como confirma Lucas Cabaleiro.

La ambulancia evacúa a la persona herida que quedó sepultada en la casa en A Xalde de Arriba. | PABLO HERNÁNDEZ GAMARRA

Si fue un milagro para este vecino y el propietario, no lo fue tanto para los animales de compañía de Lucas Cabaleiro, que ayer no cesaba de repetir lo que hubiera ocurrido si estuviera ya viviendo con su familia, su pareja y su hijo de 5 años.

Técnicos de carreteras de la Xunta, en el talud junto al cráter que dejó el desprendimiento. | PABLO HERNÁNDEZ GAMARRA

Los bomberos pudieron rescatar a uno de los cinco gatos de la casa, aunque paralítico de piernas, dice Cabaleiro, debido a que quedó sepultado, y no encontraron rastro de los otros cuatro y de la perra «Soledad» que, al no responder a la llamada del dueño, se sospecha que pudo quedar y morir bajo los escombros. Una vez se retiren, se confirmará si los animales quedaron allí o huyeron. Cabaleiro también asegura que con tiempo hará recuento de las gallinas, algunas de las cuales campaban a sus anchas ayer por la finca en medio de las fuerzas de emergencia y técnicos de Carreteras que empezaron a llegar pasado el mediodía para valorar la situación, a la espera de la llegada de la conselleira de Vivenda e de Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, que llegó de forma urgente nada más conocer lo sucedido por los medios de Carreteras y tras contactar con la alcaldesa de Moaña. Leticia Santos ya se encontraba desde el mediodía en el lugar junto al teniente de alcaldesa, Daniel Costas. La alcaldesa conoce bien la zona dada la proximidad familiar con el propietario de la vivienda. Santos insistió en que la reforma de la casa tenía la preceptiva licencia municipal, estaba todo en regla, y que la casa primitiva, a la que ya iba con su abuelo, estaba mucho antes que se construyera el corredor hace veinte años y después se desdoblara en autovía.

Carril cortado de la autovía en la incorporación desde Cangas en sentido a Rande. | PABLO HERNÁNDEZ GAMARRA

La intención del propietario era poder empezar a vivir en la casa en este mes de septiembre. No sabe lo que va a ocurrir de ahora en adelante, confía, por el momento, en que Carreteras le indemnice, tal y como señalaba ayer Cabaleiro, todavía con mucho susto en el cuerpo y la ropa llena de tierra de haber participado en el rescate de la persona herida.

Cortado un carril en sentido a Rande y obras de contención

La conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, llegó al lugar pasadas las 13:30 horas, lo más pronto posible después de enterarse de lo sucedido y tras contactar con la alcaldesa de Moaña. Tras recorrer la propiedad juntas con la directora de la AXI, María Deza; y técnicos, señaló que todo apunta a que la causa del desprendimiento de tierra vegetal fue debido a las «fuertes y continuas lluvias» en Galicia y confirmó que como medida de precaución se cortó un carril de circulación en la Autovía en sentido a Vigo, aunque no impide el tráfico. El corte comienza en el carril de incorporación a la Autovía desde el enlace de Cangas en Ameixoada. Allegue transmitió tranquilidad a los usuarios de la Autovía y trasladó a la alcaldesa que se iba a desplazar maquinaria para despejar el vial de servicio y hacer trabajos de contención. Desde el Concello también van a revisar otras zonas en A Xalde de Arriba en donde también hubo desprendimientos anteriores, pero sin tener relación con la Autovía. Insiste, que en este caso, no dio muestras de aviso y fue como un colapso repentino, por lo que no puede ser crítica con la consellería como lo fue en otros puntos como con los manantiales en A Marrúa y Paradela.

Noticias relacionadas

La consellería descartó ayer que la avalancha tuviera que ver con la reforestación con especies autóctonas que está realizando en los taludes con ejemplares pequeños. Sobre la posibilidad de que el vecino pueda volver a reconstruir la vivienda junto al talud, la conselleira asegura que habrá que estudiar caso a caso, ver qué medidas deberá adoptar y si es posible la rehabilitación. Leticia Santos destaca que afortunadamente la avalancha fue de día como también señaló el propietario que también reconoció que no hubo aviso previo, aunque sí que reconoció su abuelo vivía con miedo desde que se hizo el corredor, hace 20 años, y se desdobló en Autovía. n