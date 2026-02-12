El Sergas realiza la «mudanza» y cierre del Consultorio de O Hío

Entre el martes y ayer, el Sergas realizó «la mudanza» del consultorio de O Hío, del que se marchó cuando se inició la pandemia del COVID, en el año 2020. Se sirvió de un camión para subir a él todas las cosas que guardaba el citado centro y que estaban allí acumuladas desde hace cuatro años. Estaban, incluso, los historiales médicos de los pacientes que acudían en su momento a ser atendidos por el médico que estaba en el centro.

Este asunto fue algo que la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, comunicó en varias ocasiones al jefe de servicio del Centro de Salud de Cangas, José Gestido, de hecho esta misma semana se lo volvió a recordar. Recordaba la regidora local que se trata de documentación que debe ser confidencial y que no se debió de mantener tan alegremente en un centro sin utilizar, desde hace cuatro años.

Fue una «mudanza» que los vecinos asumieron, a pesar de llevar años luchando para que se abriera otra vez. El consultorio de O Hío estaba dentro de lo que era antes la Casa de la Unión, que el Concello de Cangas se encargó de recuperar y la acondicionó para consultorio y para actividades vecinales.

La «mudanza» se realiza después de que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez, confirmase la semana pasada en Cangas que el consultorio de O Hío no se iba a abrir más y que tampoco su departamento iba a construir el centro de salud O Hío-Aldán, para lo que el Concello de Cangas cedió unos terrenos en O Viso que constaron a las arcas municipales alrededor de 400.000 euros. Vecinos de O Hío decidieron en asamblea que el Sergas vaciara el consultorio, al mismo tiempo que tienen la intención de solicitar subvenciones para convertir todo el inmueble en un centro vecinal para actividades de toda índole.

Los vecinos decidieron seguir luchando por el centro de salud O Hío-Aldán, además forma parte de la política del gobierno mantener que se puede construir este centro, que es necesario, como en su día se creyó, con el gobierno bipartito de la Xunta de Galicia (PSOE-BNG), en el mandato del socialista Emilio Pérez Touriño. De hecho, el Sergas solicitó los t terrenos porque estaban dentro de su política sanitaria. El Partido Popular mantuvo durante varios años, en los presupuestos de la Xunta de Galicia, una partida para la construcción del centro. Después desapareció.

Lo que se realizo entre ayer y el martes fue una mudanza, pero también un cierre definitivo del consultorio. Los pacientes de O Hío llevan todos estos años trasladándose a la Casa del Mar de Aldán, un local que tampoco está en condiciones para albergar un equipamiento sanitario capaz de atender a los usuarios de las dos parroquias de Cangas: Aldán y O Hío. En la Casa del Mar hubo hace tres años graves problemas de fecales, que se localizaron debajo del inmueble. Desde el gobierno local se considera necesaria una intervención integral si se quiere mantener como equipamiento sanitario.