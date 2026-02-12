El mar muestra las vergüenzas ajenas

El mar cría pulpos, toda clase de peces, mariscos, algas... Pero lo que no cría son plásticos ni «cacharros» como los que estos días literalmente inundan la playa de Area de Bon, en Bueu. Contarlos es una tarea casi imposible, pero baste un ejemplo. El martes un grupo de jóvenes, entre ellos el "influencer" Hugo Pérez Cabaleiro, llenaron hasta seis contenedores y, tras avisar a la Mancomunidade do Morrazo, fueron recogidos el miércoles. «É un auténtico milagre que con todo isto aínda quede algún polbo no mar», decía un veterano patrón de Bueu. La sucesión de temporales los arrastra a la costa y los deja a la vista. Es la forma que tiene el mar de mostrar las vergüenzas. Pero no las suyas, sino las del ser humano, que es el responsable de semejante contaminación.

Esos «cacharros» son unos botes plásticos abiertos por un extremo que algunos marineros atan y fondean con los aparejos de pesca. Estos recipientes se asemejan a una madriguera y los pulpos se introducen en ellos. «Cando se van a retirar do mar, o polbo ao sentir que se moven o que fai é agarrarse fixarse aínda máis forte ao interior para protexerse», explica el patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas. En realidad lo que está haciendo es facilitarle aún más la tarea al depredador humano.

La playa de Area de Bon, en Bueu, inundada de "cacharros" ilegales y plásticos / Fdv

Lo peor no es eso: muchas hembras encuentran en estas falsas madrigueras un lugar ideal para desovar. «Así o dano que causan os que os usan é aínda máis grande: matan ao adulto e a todas as crías que non chegar a crecer», añade. Por eso el patrón mayor de Bueu tacha de «desaprensivos» a quienes utilizan este tipo artilugios. «Non digo que aquí non haia xente así, pero quero pensar que semellante cantidade de cacharros veñen arrastrados pola potente corrente que vén desde Portugal cara o norte», señala Rosas.

Detrás de la recogida de este martes estaba el conocido vecino de Bueu e «influencer» Hugo Pérez Cabaleiro, con más de 700.000 seguidores en Instagram. «En tres horas llenamos seis contenedores con todo tipo plásticos, cacharros, garrafas...», relata. Ahora su intención es organizar una «quedada» para limpiar la playa de Area de Bon. Ya se puso en contacto con el Concello de Bueu y en los próximos días espera poder concretar una fecha. «Pero mientras tanto si la gente tiene un rato libre y puede estaría bien que acudiese a recoger. Seguro que el mar lo agradece», añade.

Entre la montaña de restos que llegaron a Area de Bon destaca por encima de todos un enorme flotador desprendido de una batea, varado desde hace días. Costas del Estado acaba de enviar un requerimiento al Concello de Bueu para que lo retire porque está en una zona de baño y puede suponer un peligro para la navegación si las mareas lo vuelven a arrastrar.