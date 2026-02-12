O Rompeolas
La imagen de que es mejor quedarse en casa
Hay días que es mejor no salir de casa. Con las rachas de viento que se registran los paraguas acaban así, en papeleras como esta de Bueu. Al menos será ganancia para quien venda paraguas. Como decía el enterrador, "que Dios dé trabajo para todos".
El PP nos sigue sorprendiendo en Moaña
Nos sigue sorprendiendo que a estas alturas de la historia el Partido Popular siga quejándose por un debate sobre la ultraderecha. El PP de Moaña, al celebrarse la charla en los institutos de la localidad, dice que se trata de aleccionar. Pues es muy bueno que se haga, que se recuerde la historia, el mal, porque como dice el escritor David Uclés, la guerra la sufrimos todos, pero la ganó uno. Le cuesta al PP desprenderse de aquel lazo político. Que se centren, que ya vino uno a ocupar ese lugar tan extremo.
O Hío, correr el entroido con lluvia
Ese lunes y martes de entroido en O Hío tiene toda la pinta de que será de los más mojados del siglo. Con frío es más fácil correr el entroido, no tanto con lluvia impertinente que no cesa en su intento de hacernos sentir más vulnerables. A ver cómo se las apaña la serpiente multicolor que recorre los lugares de O Hío.
