Grabados en tierra amiga

«Arte en tinta», la exposición de grabados auspiciada desde la Obra Social de ABANCA, Afundación, ha aterrizado en Cangas, en donde permanecerá hasta el próximo 21 de marzo en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela. Lo hace en tierra amiga, como se encargó de subrayar la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, echando mano de la tradición de este estilo artístico, encarnada «por un referente como Leonardo Rial», por los talleres de grabado o por el certamen Mini Print Internacional Galicia, que va por su tercera edición y que aglutina alrededor de 200 obras de artistas de más de 20 países. «Es un gusto acoger esta exposición porque el grabado tiene importancia en Cangas y queremos mantener la tradición», explicó.

La regidora estuvo acompañada en la inauguración por las ediles de Cultura y Atención Veciñal, Xiana Abal y Aurora Prieto, así como por el coordinador institucional de ABANCA en Pontevedra, Luis Romero, y por la responsable de programas educativos de Afundación, Carmen Pérez. La muestra estará abierta al público de martes a sábado de 17 a 21.30 horas.

Algunos de los cuadros expuestos en el auditorio de Cangas. / FDV

Quienes se acerquen al auditorio cangués se encontrarán con una selección de obras que forman parte de la Colección Afundación, con nombres tan reconocidos como los de Eduardo Chillida, Jorge Castillo, Tapies, Berta Cáccamo o Eduardo Naranjo, en un abanico amplio de variaciones alrededor de una misma técnica, en lo que viene a ser una demostración de su versatilidad para expresar emociones.

Más allá de los estilos también se podrá hacer un recorrido a través de la temática de las diferentes piezas, que fluyen desde lo concreto a lo abstracto, representando elementos humanos, animales, arquitectura u un largo etcétera.

Esta colaboración forma parte del proyecto Corrente Cultural y se enmarca asimismo en la iniciativa «Cultura por alimentos», invitando a la donación de los mismos.