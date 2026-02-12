Detectado un nuevo caso de gripe aviar en una gaviota en Moaña

La Consellería del Medio Rural confirma que trasladó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección en Moaña de un nuevo caso de gripe aviar en una gaviota patiamarilla que fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cerdedo-Cotobade. El resultado fue confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) y el cadáver de la gaviota fue eliminado conforme a la normativa en vigor.

Es la cuarta ave con gripe aviar detectada en O Morrazo en los últimos siete meses después de la hallada en Bueu el 27 de agosto en una gaviota sombría; en Cangas, el 19 de septiembre, en una gaviota patiamarilla y en Moaña en otra patiamarilla el 17 de octubre. Con este último foco, el municipio moañés acumularía ya dos casos positivos.

En lo que va de año 2026 son cinco los notificados en Galicia. Por ahora, no se ha registrado ningún caso de gripe aviar en aves de corral en la comunidad autónoma, por lo que la Consellería del Medio Rural lanza un mensaje de "tranquilidad y de precaución".

Ante la situación de esta enfermedad en España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha implementado medidas de prevención desde el 13 de noviembre para evitar el contacto directo o indirecto de las aves domésticas con las aves silvestres de cualquier especie. Medio Rural insiste en la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas (tanto industriales como familiares), especialmente aquellas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres.

Con respecto a la situación en España, en el período de vigilancia anual, desde el primero de julio de cada año, el número de focos de aves silvestres notificados por el Estado español asciende a 156 (de los que ocho se corresponden a los notificados en lo que va de año), un número más alto en comparación con otros años, en la misma línea de aumento que en Europa.

Asimismo, se pide intensificar la vigilancia y comunicar de inmediato cualquier sospecha de la enfermedad a los servicios veterinarios oficiales. En el caso de aves silvestres, la comunicación puede realizarse a través del teléfono de atención a la ciudadanía 012. El serotipo vírico detectado (H5N1) ha demostrado un limitado carácter zoonótico (contagio a humanos), pero se recomienda no manipular aves halladas enfermas o muertas y comunicar el hecho a las autoridades competentes.