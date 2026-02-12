Cortado un carril en sentido a Rande y obras de contención

La conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, llegó al lugar pasadas las 13:30 horas, lo más pronto posible después de enterarse de lo sucedido y tras contactar con la alcaldesa de Moaña. Tras recorrer la propiedad juntas con la directora de la AXI, María Deza; y técnicos, señaló que todo apunta a que la causa del desprendimiento de tierra vegetal fue debido a las «fuertes y continuas lluvias» en Galicia y confirmó que como medida de precaución se cortó un carril de circulación en la Autovía en sentido a Vigo, aunque no impide el tráfico. El corte comienza en el carril de incorporación a la Autovía desde el enlace de Cangas en Ameixoada. Allegue transmitió tranquilidad a los usuarios de la Autovía y trasladó a la alcaldesa que se iba a desplazar maquinaria para despejar el vial de servicio y hacer trabajos de contención. Desde el Concello también van a revisar otras zonas en A Xalde de Arriba en donde también hubo desprendimientos anteriores, pero sin tener relación con la Autovía. Insiste, que en este caso, no dio muestras de aviso y fue como un colapso repentino, por lo que no puede ser crítica con la consellería como lo fue en otros puntos como con los manantiales en A Marrúa y Paradela.

La consellería descartó ayer que la avalancha tuviera que ver con la reforestación con especies autóctonas que está realizando en los taludes con ejemplares pequeños. Sobre la posibilidad de que el vecino pueda volver a reconstruir la vivienda junto al talud, la conselleira asegura que habrá que estudiar caso a caso, ver qué medidas deberá adoptar y si es posible la rehabilitación. Leticia Santos destaca que afortunadamente la avalancha fue de día como también señaló el propietario que también reconoció que no hubo aviso previo, aunque sí que reconoció su abuelo vivía con miedo desde que se hizo el corredor, hace 20 años, y se desdobló en Autovía.