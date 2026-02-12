El cierre del barco vuelve a colapsar el autobús en Moaña

Volvió a suceder. El transporte público a Vigo desde Cangas por carretera se colapsó ante el cierre del transporte de ría debido al temporal. Otra vez no había asientos suficientes para acoger a los usuarios que esperaban en las paradas de Moaña. El autobús de las 13.40 de Cangas a Vigo salió ya casi con lleno absoluto. Y esto fue así porque muchas personas, anticipándose a lo que ya ocurrió en otras ocasiones cuando el transporte de ría se cierra, se acercaron desde Moaña a Cangas; algunos en taxi y otros como pudieron, con el propósito de tener una plaza garantizada en el bus. La mayor parte de esta gente iba a trabar a los hospitales y también a centro educativos y residencias situados en la zona de Meixoeiro. Según los usuarios afectados, en esta ocasión el autobús de línea de transporte regular dejó de coger gente en A Pandiña. Los viajeros destacan la amabilidad por parte del chófer y también afirman ser conscientes de la que empresa concesionaria de la línea, Cerqueiro, no pude hacer más, mientras que la Xunta de Galicia no se lo permita.

Estación de autobuses, ayer por la tarde-noche en Cangas, con viajeros esperando el bus. | FDV

Los usuarios son partidarios de reforzar esta línea horaria, como se reforzó la de la mañana. Consideran que ya no se trata de un hecho puntual y que ya no solo ocurre cuando hay temporal.

La intención de los afectados es mantener una reunión con la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, con el propósito de trasladar su queja a la Xunta de Galicia. Consideran que la situación es insostenible ya.

Noticias relacionadas

La naviera Mar de Ons cerró el transporte de ría a las 10.30 horas desde Cangas y a las 11.00 horas desde Vigo; mientras que Nabia cerró su línea a las 10.30 horas. Ninguna de las dos empresas volvió a retomar el transporte a lo largo del día.