Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corte A-52 A CañizaCofradías contrra la éolicaInterinos EducaciónPlan Atención PrimariaRescate del ItoitzBarco sospechoso O GroveMuere Severino Escurís
instagramlinkedin

Entroido

Banda do Río abre las fiestas con una proyección

Redacción

Bueu

Las celebraciones del Entroido 2026 comienzan hoy en Bueu. La Concellería de Cultura, Asociación de Veciños Banda do Río y Asociación Cultural Can do Penedo organizan hoy una proyección con imágenes del carnaval del año pasado. Será a partir de las 19.00 horas en las instalaciones de la antigua carpintería de ribera. Las actividades en el barrio de Banda do Río seguirán el domingo, con una «filloada» y concurso de postres. Será a partir de las 17.00 horas, con degustación de «chulas», orejas y animación infantil

La apertura oficial del Entroido será mañana, con el pregón inaugural que leerán las comparsas a partir de las 20.00 horas delante del Concello de Bueu.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents