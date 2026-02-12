Banda do Río abre las fiestas con una proyección

Las celebraciones del Entroido 2026 comienzan hoy en Bueu. La Concellería de Cultura, Asociación de Veciños Banda do Río y Asociación Cultural Can do Penedo organizan hoy una proyección con imágenes del carnaval del año pasado. Será a partir de las 19.00 horas en las instalaciones de la antigua carpintería de ribera. Las actividades en el barrio de Banda do Río seguirán el domingo, con una «filloada» y concurso de postres. Será a partir de las 17.00 horas, con degustación de «chulas», orejas y animación infantil

La apertura oficial del Entroido será mañana, con el pregón inaugural que leerán las comparsas a partir de las 20.00 horas delante del Concello de Bueu.